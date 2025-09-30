El TSXG da luz verde a la tasa turística de Santiago: entra en vigor este miércoles

Turistas descansando en el Obradoiro - Eladio Lois

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado la solicitud de la Unión Hotelera Compostela de suspender de forma cautelar la recarga municipal sobre el impuesto autonómico a las estancias turísticas. La medida, conocida como tasa turística, entrará en vigor este miércoles en la capital gallega.

Argumentos del tribunal

En su auto, contra el que no cabe recurso, el TSXG subraya que en esta fase procesal no se examina la validez de la tasa, cuestión que será analizada cuando se dicte sentencia. Los magistrados recuerdan que la suspensión cautelar exige acreditar perjuicios irreparables o de difícil reparación, y concluyen que “no hay un perjuicio económico inmediato y evidente” para el colectivo hotelero, dado que los obligados al pago son los clientes de los establecimientos y no los propios hoteles.

El tribunal añade que el interés público ligado a las inversiones y gastos a los que se destinarán los ingresos de la tasa prevalece sobre el defendido por la asociación recurrente.

Reacción del sector hotelero

Desde la Unión Hotelera Compostela, la resolución fue recibida “con tranquilidad”, al considerar que la medida cautelar era “preventiva y excepcional” y que su admisión resultaba poco probable. La entidad insiste en que su deber era intentarlo, por los perjuicios económicos y organizativos derivados de reservas previas a la aprobación de la ordenanza y por las posibles quejas de los huéspedes.

En cualquier caso, los representantes del sector remarcan que el recurso contencioso-administrativo sigue su curso y que será la sentencia final la que determine la legalidad de la ordenanza. Mientras tanto, aseguran que los alojamientos asociados están “preparados para aplicar la tasa turística” a los visitantes que pernocten desde la noche de este miércoles.