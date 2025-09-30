El PP de Santiago denuncia la "peligrosidad" de cables sueltos en barrios y zonas rurales

La concejala visitó a los vecinos de Villestro, quienes aseguran llevar más de un año conviviendo con un “peligro evidente” - PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha reclamado este martes al gobierno local una intervención inmediata ante la situación de cables sueltos y postes en mal estado detectados en diversos barrios y parroquias del rural compostelano. La denuncia fue realizada por la concejala Nerea Barcia, que visitó a los vecinos de Villestro, quienes aseguran llevar más de un año conviviendo con un “peligro evidente”.

Durante el recorrido, Barcia comprobó que los cables invaden la carretera y obstaculizan el acceso a las viviendas, obligando a los peatones a apartarse y poniendo en riesgo su seguridad. Según advirtió, el problema es especialmente grave porque en la zona “pasan a diario muchos niños, ya que está cerca del puente y el paseo, lo que convierte el lugar en un punto especialmente peligroso”.

Quejas vecinales sin respuesta

Los vecinos, indicó la edil popular, han presentado quejas desde hace más de un año sin obtener respuesta por parte del Concello. La única actuación recibida hasta ahora ha sido, según explicó, “atar los cables con cuerdas a unos postes, una chapuza que no resuelve el peligro y que además deja a varias viviendas sin servicio de internet”.

Barcia aseguró que los residentes viven “atemorizados ante la posibilidad de un accidente grave”, y denunció además la falta de limpieza del puente y de las fincas colindantes, lo que a su juicio incrementa el riesgo y refleja la “pasividad del gobierno de BNG y Compostela Aberta”.

Problema extendido a otras parroquias

La concejala añadió que la situación no es exclusiva de Villestro, sino que también se repite en lugares como San Cristovo, O Eixo o el Rial de Conxo. “Ni se notifican a los propietarios, ni el gobierno local actúa, a pesar de que los vecinos han presentado denuncias a través de la aplicación Liña Verde”, apuntó.

Por ello, el PP exige explicaciones inmediatas al gobierno municipal y reclama que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad antes de que se produzcan “consecuencias irreparables”.