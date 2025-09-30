El obradoiro dual de empleo del Monte Pedroso deja como legado un espacio de descanso y una web sobre los senderos de Compostela

Representantes de las entidades implicadas durante la presentación del proyecto - Concello de Santiago

El obradoiro dual de empleo “Parque forestal de autóctonas do Monte Pedroso” concluyó este martes tras nueve meses de actividad, dejando como resultado un nuevo espacio de descanso en el parque forestal y una página web con información sobre los senderos verdes de Santiago. La clausura contó con la participación de la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, y de la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Un nuevo atractivo en el parque

El alumnado de la especialidad de repoblación forestal y tratamientos silvícolas trabajó en la restauración de la cubierta vegetal del monte, sustituyendo especies exóticas por autóctonas como robles y castaños. Con las acacias retiradas se construyó el “Sesteadoiro do Pedroso”, una estructura concebida como mirador, área de descanso y auditorio al aire libre, que también podrá funcionar como aula de naturaleza.

Vista aérea de la estructura - Concello de Santiago

El nombre hace referencia a la antigua cuesta de Milladoiro, punto en el que los carros que salían de la ciudad hacían una pausa tras superar una exigente pendiente. Este nuevo recurso se suma a los atractivos del parque forestal, reforzando su valor cultural, social y turístico y ofreciendo un espacio comunitario de uso sostenible.

Una web para descubrir Compostela a pie

En paralelo, el alumnado de la especialidad de elaboración de páginas web creó el portal www.sendeirosdecompostela.gal, que reúne información sobre 20 rutas diferentes por el municipio: 13 circulares y 7 lineales.

La plataforma ofrece filtros por nivel de dificultad o distancia, mapas, descarga de tracks en formato GPX y fichas detalladas con la duración estimada, elementos naturales e históricos de interés, leyendas asociadas a cada zona y recomendaciones sobre el equipamiento necesario. Su objetivo es fomentar el senderismo y animar a la ciudadanía a redescubrir la naturaleza y el patrimonio compostelanos.

Apuesta por la formación y el empleo verde

El programa contó con la participación de 20 alumnos-trabajadores, diez en cada especialidad, y un presupuesto de 544.744,96 euros, financiado en su mayor parte por la Consellería de Emprego (441.928 euros), junto con una aportación del Concello de Santiago de 102.816,96 euros.