El Museo Casa de la Troya acoge un concierto de Tato López este sábado

Tato López estará acompañado por la artista argentina María Ángeles Iglesias, actriz, dramaturga, cantante y bailarina, con quien colabora habitualmente en grabaciones y directos - N. Jiménez

El Museo Casa de la Troya celebrará este sábado, 4 de octubre, a las 20.30 horas, un concierto del cantautor Tato López, en una iniciativa organizada en colaboración con la escuela de música Casa da Trova y con el apoyo del Concello de Santiago. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

El director del museo, Benigno Amor, destacó que este proyecto responde al propósito de la institución de tejer alianzas con otras entidades culturales de Compostela. “Además de la cercanía física y de las similitudes en los nombres de nuestras entidades, compartimos una misma ligazón con la música popular y una apertura al mundo, como demuestra la visita de músicos de las dos orillas del Atlántico”, señaló.

Casa da Trova, formación y creación musical en Compostela

El Espazo de Arte Casa da Trova, con sede en el barrio de Os Basquiños, nació hace tres años como una iniciativa centrada en la formación musical en guitarra, voz y composición, además de la producción de proyectos artísticos. El espacio organiza encuentros que reúnen a trovadores de todo el mundo con el objetivo de difundir el canto de autor como una disciplina cultural y creativa.