El CiMUS profundizará en la investigación de una de las enfermedades más raras del mundo gracias a una donación

Investigadores del CiMUS agradeciendo la donación - Cedida

La Asociación Progeria Alexandra Peraut ha donado 10.000 euros al grupo de investigación Metabolic Homeostasis and Vascular Calcification, dirigido por el Dr. Ricardo Villa-Bellosta en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela. El objetivo es apoyar el avance científico frente a la progeria, una enfermedad genética rara que provoca envejecimiento acelerado en niños y cuya esperanza de vida media no supera los 15 años.

La progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford afecta a uno de cada 20 millones de nacimientos. Sus síntomas incluyen alopecia, rigidez articular, fragilidad ósea y problemas cardiovasculares desde edades tempranas. Actualmente no existe una cura, aunque la comunidad científica trabaja en terapias que permitan frenar su progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La voz de las familias

“Alexandra nos enseña cada día la importancia de no rendirse nunca. Como madre, sé que la investigación es la única herramienta real para encontrar un tratamiento”, destacó Esther Martínez, madre de Alexandra y presidenta de la asociación, al anunciar la aportación.

Por su parte, el Dr. Villa-Bellosta subrayó el valor de la donación: “Detrás de cada experimento están las familias que confían en nosotros, y ese compromiso nos impulsa a avanzar con rigor y pasión”.

Ciencia y compromiso social

El equipo del CiMUS investiga los mecanismos celulares y metabólicos que explican el envejecimiento acelerado y las alteraciones vasculares propias de la progeria. Los resultados de estas investigaciones son clave para desarrollar terapias innovadoras.

Martínez incidió en la importancia de la colaboración: “Cada euro destinado a la investigación significa un paso más hacia la cura”. Y Villa-Bellosta concluyó apelando a la responsabilidad colectiva: “La investigación en progeria necesita del impulso de toda la sociedad. La unión entre familias e investigadores puede transformar la esperanza en futuro”.