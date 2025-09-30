Mi cuenta

Santiago de Compostela

Área Central acoge una de las ferias internacionales de minerales más importantes

Expositores de España y Portugal mostrarán piezas de todo el mundo en un evento que incluirá demostraciones de minerales fluorescentes

Eladio Lois
Eladio Lois
30/09/2025 16:49
Foto de archivo de una feria de minerales celebrada anteriormente en los grandes almacenes de Fontiñas - Cedida

El Outlet Área Central celebrará este fin de semana la primera edición del Salón de Minerales, Fósiles y Joyería, una cita que tendrá lugar entre el viernes 3 y el domingo 5 de octubre, con la participación de expositores procedentes de España y Portugal.

La feria ofrecerá a los visitantes la posibilidad de adquirir miles de minerales y piezas naturales, con una representación destacada de ejemplares de la mina de Panasqueira (Portugal), además de materiales llegados de Marruecos y Namibia

Un nuevo evento con respaldo de la feria de marzo

La organización impulsa esta nueva cita tras el éxito consolidado de la Feria de Minerales de Santiago, que se celebra en el mismo centro desde hace más de una década, cada mes de marzo. En esta ocasión, la propuesta se plantea como un adelanto en formato reducido, pensado para acercar al público compostelano una parte de las piezas que tradicionalmente despiertan gran interés. 

Demostraciones de minerales fluorescentes

El salón contará también con una actividad complementaria especialmente llamativa: la exhibición de minerales fluorescentes, que permitirá al público descubrir las reacciones de diferentes piezas bajo luz ultravioleta.

El evento se desarrollará en la esquina azul de Área Central, en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas.

