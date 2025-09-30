A Marcha Ciclista Unificada regresará a Compostela o 4 de outubro con saída e chegada no Obradoiro
A etapa compostelá contará con 49 participantes entre deportistas con e sen discapacidade intelectual, voluntariado e persoal técnico
Este final de semana, do 2 ao 5 de outubro, chega a terceira etapa das XIII Marchas Ciclistas Unificadas organizadas por Special Olympics Galicia. A etapa compostelá terá lugar o 4 de outubro, cun percorrido de 16,6 quilómetros, con saída e chegada na Praza do Obradoiro. Nesta edición participarán 49 persoas entre deportistas con e sen discapacidade intelectual, voluntariado e persoal técnico.
Durante a presentación deste evento participaron a concelleira de Deportes, Pilar Lueiro; o xefe do servizo de Fomento e Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, Juan Carlos Argüello; e o xerente de ASPAS (Asociación de Pais de Persoas con Discapacidade Intelectual) e secretario de Special Olympics Galicia, Javier García acompañado dun ciclista participante, José Antonio Martínez.
As Marchas Ciclistas Unificadas chegan á súa décimo terceira edición como unha cita consolidada que combina deporte e inclusión, promovendo valores de respecto, igualdade e convivencia en toda Galicia. O evento percorre as catro provincias galegas, cunha etapa en cada unha delas:
- 2 de outubro en Barreiros: saída do pavillón municipal e percorrido de 19,5 km con 44 participantes.
- 3 de outubro –en Pereiro de Aguiar: saída das instalacións deportivas municipais e participación de diferentes entidades da provincia.
- 4 de outubro en Santiago de Compostela: percorrido de 16,6 km con saída e chegada na Praza do Obradoiro, con 49 participantes.
- 5 de outubro en Vilagarcía de Arousa: a etapa máis numerosa, con 68 persoas, que partirá da Praza da II República e discorrerá polas principais rúas da cidade.