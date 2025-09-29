Trabajadores de Tyrma convocan una concentración en O Pino para reclamar mejoras salariales y de seguridad

Trabajadores de Tyrma durante una movilización celebrada en el año 2021 para exigir mejoras en sus condiciones laborales - CIG

El comité de empresa de Tyrma, compañía de reciclaje de plásticos situada en la mina de Touro, ha convocado para este martes 30 de septiembre una concentración a las puertas de la planta en O Pino, en el lugar de O Cebreiro, a partir de las 13.00 horas, coincidiendo con el cambio de turno.

Reivindicaciones laborales

Los trabajadores reclaman un complemento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, así como la aplicación de mejoras en seguridad laboral, ante lo que califican como un incremento alarmante de accidentes graves en la empresa.

La CIG denuncia también que la dirección estaría negando los permisos retribuidos reconocidos por ley y reclama la inclusión de días de asuntos propios en el convenio, actualmente inexistentes.

Desde la ejecutiva comarcal de la CIG en Compostela, Eduardo Sebio mostró su rechazo a las sanciones con las que, según denuncia, la empresa intenta responsabilizar a los trabajadores de incumplimientos de protocolos de seguridad que corresponderían a la compañía.

Sebio subrayó, además, la necesidad de defender los 75 puestos de trabajo directos vinculados a Tyrma, ante la incertidumbre por la posible reapertura de la mina de Touro.