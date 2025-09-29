Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago pon en marcha a Cabalgata de Reis cun investimento de 436.000€

O contrato inclúe dous lotes: a produción artística e organizativa do evento, e o alugueiro das carrozas

Redacción
29/09/2025 15:53
Cabalgata Santiago de Compostela @Concello (9)
O Concello de Santiago prepara a Cabalgata de Reis de 2026 -

A Xunta de Goberno local aprobou, de acordo co previsto no plan de contratación, o expediente de contrato mixto para a Cabalgata de Reis, segundo anunciou a voceira municipal, Miriam Louzao, nunha rolda de prensa. Desta forma, inclúe dous lotes: o primeiro para a organización e produción do evento e o seu contido artístico e o segundo para a subministración de carrozas en réxime de alugueiro. 

O orzamento base para esta licitación ascende a 435.807,54 €, imputado a esta anualidade e á de 2026 e distribuído a razón de 330.817, 46 para o lote I e 104.990,08 € para o lote II (todos estes importes co IVE incluído).

Por outra parte, aprobouse o contrato para a subministración de gas para calefacción das dependencias municipais, baseado nun acordo marco da FEMP.  O gasto para este concepto limítase a 136.500,00 €.

Tamén se adxudicou o seguro para a flota de vehículos do Concello de Santiago de Compostela, contratado tamén ao abeiro do acordo marco da FEMP, á empresa OCCIDENT GCO SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS que presentou a mellora oferta cunha prima total de 27.843,05 €.

Así mesmo, a Xunta de Goberno autorizou a proposta para a contratación dun préstamo a longo prazo por importe de 2.517.539,82 euros destinado a financiar os investimentos e as transferencias de capital que corresponde executar segundo as previsións orzamentarias para este exercicio.

Te puede interesar

Presentación da segunda edición de 'Mover os Marcos'

Así será o festival 'Mover os marcos' | Programación y horarios
Eladio González Lois
A voceira municipal, Míriam Louzao, durante a rolda de prensa sobre os acordos da Xunta de Goberno local

Santiago destina máis de 185.000 euros á rehabilitación de edificios
Redacción
Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa

El gobierno de Santiago acusa al PSOE de buscar protagonismo al rechazar la nueva tasa de la basura
Agencias
Cámara de Comercio de Santiago de Compostela

La Cámara de Comercio de Santiago y Xunta acreditarán la experiencia laboral de más de 250 trabajadores
Redacción