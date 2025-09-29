La UIE impulsa en Santiago el primer instituto universitario privado de investigación del noroeste peninsular

El rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, en una foto de archivo - Afundación

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha puesto en marcha el Instituto Universitario de Investigación (IUI), el primero de carácter privado en el ecosistema universitario del noroeste español. Con sede en Santiago de Compostela, el nuevo organismo coordinará toda la actividad investigadora de la institución en sus tres facultades y trabajará en red con los campus de Vigo y A Coruña.

Investigación con impacto y alianzas estratégicas

En apenas tres años desde su creación, la UIE acumula 23 publicaciones científicas en áreas como administración y gestión empresarial, innovation management, inteligencia artificial, robótica, salud y psicología. El rector de la universidad, Miguel Ángel Escotet, destacó que esta producción “demuestra la pasión y dedicación de nuestro profesorado, no solo a la docencia, sino también a la investigación, la innovación y el voluntariado ambiental y de sostenibilidad”.

El nuevo Instituto trabajará en colaboración con el tejido empresarial gallego y nacional, a través de acuerdos ya iniciados con CTAG, Plexus, ABANCA Innova y HM Hospitales. Además, la UIE ha anunciado futuros convenios con Amazon y Microsoft Ibérica, orientados a la transferencia de conocimiento y la investigación conjunta entre universidad e industria.

Nuevas líneas académicas

El IUI servirá de apoyo en la gestión de proyectos, subvenciones y programas de doctorado y postdoctorado de carácter interdisciplinar. Su objetivo es fortalecer las investigaciones en curso y abrir nuevas líneas en coordinación con las facultades.

La UIE imparte actualmente seis grados –entre ellos, Psicología, Derecho, Ingeniería en Sistemas Inteligentes o Administración de Negocios Digitales– y ha solicitado la verificación oficial del grado en Enfermería, dentro del acuerdo estratégico con HM Hospitales. También prepara nuevos posgrados, como el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Ciberseguridad.