La Cámara de Comercio de Santiago y Xunta acreditarán la experiencia laboral de más de 250 trabajadores

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela - Cedida

La Cámara de Comercio de Santiago de Compostela colaborará con la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en la difusión y gestión del proceso de acreditación de competencias profesionales, una iniciativa de la Xunta de Galicia enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Reconocimiento oficial de la experiencia laboral

Este procedimiento permitirá a los trabajadores acreditar oficialmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en su práctica profesional o a través de vías no formales de formación. Las empresas que participen podrán obtener certificados de profesionalidad o títulos de Formación Profesional para sus empleados, adecuando de este modo los perfiles laborales a las necesidades de cada puesto.

Destinatarios El proceso está dirigido a empresas con un mínimo de 10 trabajadores que dispongan de experiencia acreditable en al menos una unidad de competencia. Los requisitos contemplan una trayectoria mínima de dos años en el caso de unidades de nivel 1, y de tres años para niveles 2 y 3. Ventajas para las empresas y los trabajadores

La Cámara actuará como entidad intermedia, ofreciendo asesoramiento gratuito y colaborando en la recopilación de la documentación requerida por la Consellería. Con esta medida, se prevé que más de 250 trabajadores puedan acreditar sus competencias en los próximos meses.

Según la Cámara de Comercio, el proceso supone una mejora profesional del capital humano, favorece la retención del talento y contribuye a la competitividad de las empresas, al certificar la cualificación real de cada trabajador y adaptar mejor los perfiles a los puestos de trabajo.

Información y participación

Las empresas interesadas pueden obtener más información en la web de la Cámara de Comercio (www.camaracompostela.com), a través del correo electrónico emprende@camaracompostela.org o en el teléfono 981 596 800.