Estas son las 6 mejores ofertas laborales de la semana en Santiago de Compostela
La capital gallega ofrece nuevas vacantes en hostelería, comercio, construcción y sanidad
El mercado laboral en Santiago de Compostela continúa ofreciendo oportunidades en distintos sectores. La capital gallega, además de ser un polo turístico y universitario, mantiene una demanda constante de profesionales en áreas como el comercio, la sanidad, la construcción y los servicios técnicos.
Entre las últimas ofertas publicadas destacan contratos indefinidos en grandes compañías, empleos de jornada completa con formación continua y oportunidades específicas para perfiles con experiencia previa en obra, mantenimiento o atención sanitaria. Estas son algunas de las vacantes más relevantes que pueden encontrarse actualmente en Santiago:
1. Técnico/a de control de calidad en empresa del sector alimentario
Se requiere experiencia previa y vehículo propio. Se valorará residencia cercana.
2. Técnico/a de mantenimiento en TK Elevadores
Contrato indefinido y paquete de compensación con retribución flexible. Carnet de conducir imprescindible.
3. Personal para tienda en Primark
Contrato indefinido a jornada completa, cinco días a la semana y turnos continuos. Incluye formación continuada.
4. Fisioterapeuta en Centro Médico Isomedic
Jornada completa de lunes a viernes, con posibilidad de contrato indefinido o mercantil.
5. Esteticista para importante marca de alta cosmética
Experiencia mínima de un año en tratamientos en cabina. Contrato fijo discontinuo del 29/09 al 04/10, salario de 13,28 €/hora.
6. Administrativo/a de obra en COPASA
Requiere titulación en ADE, Económicas o similar, y tres años de experiencia. Imprescindible manejo del programa Sigrid y nivel avanzado de Excel.