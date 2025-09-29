Estas son las 6 mejores ofertas laborales de la semana en Santiago de Compostela

Imagen de archivo de trabajadores de Primark - Primark

El mercado laboral en Santiago de Compostela continúa ofreciendo oportunidades en distintos sectores. La capital gallega, además de ser un polo turístico y universitario, mantiene una demanda constante de profesionales en áreas como el comercio, la sanidad, la construcción y los servicios técnicos.

Entre las últimas ofertas publicadas destacan contratos indefinidos en grandes compañías, empleos de jornada completa con formación continua y oportunidades específicas para perfiles con experiencia previa en obra, mantenimiento o atención sanitaria. Estas son algunas de las vacantes más relevantes que pueden encontrarse actualmente en Santiago:

1. Técnico/a de control de calidad en empresa del sector alimentario

Se requiere experiencia previa y vehículo propio. Se valorará residencia cercana.

Inscribirse aquí

2. Técnico/a de mantenimiento en TK Elevadores

Contrato indefinido y paquete de compensación con retribución flexible. Carnet de conducir imprescindible.

Inscribirse aquí

3. Personal para tienda en Primark

Contrato indefinido a jornada completa, cinco días a la semana y turnos continuos. Incluye formación continuada.

Inscribirse aquí

4. Fisioterapeuta en Centro Médico Isomedic

Jornada completa de lunes a viernes, con posibilidad de contrato indefinido o mercantil.

Inscribirse aquí

5. Esteticista para importante marca de alta cosmética

Experiencia mínima de un año en tratamientos en cabina. Contrato fijo discontinuo del 29/09 al 04/10, salario de 13,28 €/hora.

Inscribirse aquí

6. Administrativo/a de obra en COPASA

Requiere titulación en ADE, Económicas o similar, y tres años de experiencia. Imprescindible manejo del programa Sigrid y nivel avanzado de Excel.

Inscribirse aquí