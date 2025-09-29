El gobierno de Santiago acusa al PSOE de buscar protagonismo al rechazar la nueva tasa de la basura

Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa - PSOE de Santiago

El gobierno local de Santiago ha acusado este lunes al grupo municipal socialista de buscar “protagonismo” con su voto en contra de la nueva tasa de la basura, una decisión que, junto al rechazo del PP, impidió la aprobación de las ordenanzas de residuos en el último pleno.

En una rueda de prensa, la portavoz del ejecutivo, Míriam Louzao, afirmó que el PSOE compostelano atraviesa “el momento más débil de su historia en la ciudad” y que su postura responde a una estrategia política más que a la voluntad de mejorar la normativa.

La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica del Ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao, en rueda de prensa - Cedida

Críticas a la postura socialista

“Nos preocupa bastante esta postura del PSdeG porque entendemos que son evasivas. No hay en realidad una postura de querer mejorar la ordenanza, sino que es una postura absolutamente política, legítima, pero preocupante”, señaló Louzao.

En este sentido, pidió a los socialistas “volver a la senda de la responsabilidad” y tomar decisiones pensando en “el bienestar de la ciudadanía de Compostela”.

Falta de propuestas y contradicciones

La portavoz defendió que el gobierno local “intentó mantener todos los contactos posibles y hubo disponibilidad absoluta”, pero lamentó que no hubiese “propuestas concretas” por parte del grupo socialista.

Louzao reprochó además una “incongruencia” en la actitud del PSOE: “La aprobación de esas ordenanzas mejoraría también la gestión del propio servicio, por lo tanto, es un poco incongruente decir que no funciona bien el servicio y al mismo tiempo no querer colaborar en aprobar esas ordenanzas”.