Santiago de Compostela

El Área Empresarial do Tambre logra insertar laboralmente a más de la mitad de los participantes en su Programa Integrado de Empleo

Un centenar de menores de 30 años y mujeres desempleadas se beneficiaron de esta iniciativa con más de 500 horas de formación, 23 prácticas en empresas y 400 sesiones de orientación

Eladio Lois
Eladio Lois
29/09/2025 12:38
Según el balance de resultados, el programa alcanzó un 80 % de contratos laborales, con un 60 % de participantes trabajando en la actualidad
La Asociación Área Empresarial do Tambre finaliza este mes de octubre la edición 2024/2025 de su Programa Integrado de Empleo de Galicia, una iniciativa financiada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En esta convocatoria participaron 100 personas menores de 30 años y mujeres desempleadas, con el objetivo de mejorar sus competencias, acceder a formación y abrir nuevas oportunidades laborales.

Inserción laboral y formación

Según el balance de resultados, el programa alcanzó un 80 % de contratos laborales, con un 60 % de participantes trabajando en la actualidad, lo que se traduce en más de la mitad de las personas insertadas en el mercado laboral. De este modo, se han cumplido e incluso superado los objetivos fijados oficialmente.

A lo largo del programa se impartieron más de 500 horas de formación, se realizaron 400 sesiones de orientación individual y se gestionaron 23 prácticas en empresas, además de más de 200 ofertas de empleo. Todas estas acciones tuvieron como finalidad “conectar a las personas con las empresas locales” y facilitar su acceso a un puesto de trabajo.

