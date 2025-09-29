Mi cuenta

Santiago de Compostela

Así será o festival 'Mover os marcos' | Programación y horarios

O evento, organizado pola Deputación da Coruña, o Concello de Santiago e a USC, combina debates, concertos e espectáculos con entrada libre ata completar aforo

Eladio Lois
Eladio Lois
29/09/2025 21:54
Presentación da segunda edición de 'Mover os Marcos'
Presentación da segunda edición de 'Mover os Marcos' - Europa Press

Santiago de Compostela converterase, entre o 1 e o 4 de outubro, nun espazo de encontro cultural coa celebración da segunda edición de Mover os Marcos. O festival, dirixido á mocidade e ao público xeral, combina reflexión social, música, humor e propostas artísticas en diferentes escenarios da cidade. Todas as actividades son de acceso libre e non requiren reserva previa.

Programa día a día

Mércores 1 de outubro 

Auditorio de Xornalismo (18.00 horas): Conversa arredor da lingua e os seus desafíos de futuro.

Casa das Máquinas (21.00 horas): Sesión de break dance e primeiras presentacións en formato pechakucha.

Xoves 2 de outubro

Auditorio de Xornalismo (18.00 horas): Debate sobre ecoloxía e sustentabilidade.

Igrexa da Universidade (20.00 horas): Concerto comentado de Hugo Guezeta, cun percorrido polas súas creacións musicais.

Casa das Máquinas (22.00 horas): Gravación dun podcast en directo con participación do público.

Venres 3 de outubro

Auditorio de Xornalismo (18.00 horas): Conversa sobre identidades e diversidade.

Igrexa da Universidade (20.00 horas): Concerto comentado de Alana, combinando música e reflexión.

Casa das Máquinas (22.30 horas): Actuacións de bandas galegas emerxentes.

Sábado 4 de outubro

Auditorio de Xornalismo (18.00 horas): Debate sobre o dereito á vivenda e os novos retos sociais.

Casa das Máquinas (21.30 horas): Peche do festival con concertos en directo e sesións artísticas multidisciplinares.

