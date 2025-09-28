Mi cuenta

Diario Compostela

Santiago de Compostela

Opera con normalidad el aeropuerto de Fuerteventura tras desviar tres vuelos, uno a Santiago, por presencia de drones

En concreto, los desvíos se han producido a las islas de Lanzarote y Gran Canaria

Ep
28/09/2025 15:29

La presencia de drones en el entorno del aeropuerto de Fuerteventura ha obligado en la mañana de este domingo a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria

En estos momentos, ya se opera con normalidad, según indican fuentes de Aena a Europa Press. 

En concreto, los desvíos se han producido a las islas de Lanzarote (es el caso del vuelo con origen en Santiago de Compostela) y Gran Canaria.

