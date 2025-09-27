Mi cuenta

Santiago de Compostela

Más de 23.000 peregrinos continuaron hasta Fisterra y Muxía en agosto y septiembre

Los datos comprenden desde el 1 de agosto hasta el 21 de septiembre, ha informado este sábado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles

Efe
27/09/2025 16:13
Peregrino en el Camino de Santiago

Más de 23.000 peregrinos que recogieron la Compostela en Santiago continuaron el camino hasta Muxia o Fisterra entre los pasados 1 de agosto y 21 de septiembre, ha informado este sábado el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

Merelles y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, presentaron este sábado en Muxía los primeros datos de los sensores instalados en el Camino de Fisterra-Muxía, que por primera vez miden el flujo de peregrinos desde Santiago hasta alguno de esos dos puntos.

En ese período se registró un promedio de hasta 400 peregrinos diarios en algunos de ambos puntos, según registraron los dispositivos colocados en la ruta a su paso por Negreira, Dumbría, Muxía y Fisterra.

Con motivo del Día Mundial del Turismo, Merelles ha destacado que esos dispositivos suponen "un avance cualitativo y cuantitativo en el diseño de la planificación turística del Camino".

Ha avanzado que en agosto se estima que fueron 14.369 peregrinos los que concluyeron el Camino en Fisterra y Muxía, mientras que 8.827 lo hicieron del 1 al 21 de septiembre.

Los dispositivos registran también las personas que visitan en general estos lugares, pero las operaciones estadísticas permiten discriminar si se trata de peregrinos o visitantes en general, según el responsable de Turismo.

Así, el 30% de los que llegaron a Fisterra en agosto y septiembre eran peregrinos mientras que en Muxía fueron un 8%, ha explicado.

Los datos también indican que el promedio diario de peregrinos supera los 130 en Muxía y oscila alrededor de 300 en Fisterra, tanto en agosto como en septiembre, registrando una media de 400 en alguno de los dos finales.

Merelles ha señalado que estos datos permiten "disponer de mayor información para la adopción de medidas y políticas en materia turística".

"Estamos haciendo un importante esfuerzo instalando todos estos sensores en todos los caminos oficiales de la ruta xacobea y también controlando las visitas de lugares turísticos como la Praia das Catedrais y el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Illas Atlánticas", ha destacado y ha añadiod que se realizará también un estudio sobre los flujos de visitantes al Castro de Baroña.

