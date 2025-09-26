Universidad y empresa estrechan lazos en Santiago para reforzar la prevención de riesgos laborales

Foto de familia de los representantes de las instituciones participantesCedida

La necesidad de reforzar los canales de diálogo que permitan trasladar el conocimiento generado en la universidad al tejido empresarial fue la idea central de la Xornada Galega de Prevención de Riscos Laborais (PRL). Universidade e Empresa ante os retos preventivos, celebrada este viernes en Santiago.

El encuentro, promovido por la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) junto con las tres universidades gallegas, Avanta Prevención y Aprosal, se estrenó en la Facultade de Relacións Laborais de la USC con la vocación de convertirse en un foro estable de intercambio entre profesionales de la prevención, representantes empresariales, profesorado y alumnado.

Transferencia de conocimiento para entornos más seguros

El objetivo del foro pasa por tender puentes entre la academia y las empresas, de forma que la gestión preventiva en Galicia sea más eficaz. Se trata, según los organizadores, de avanzar hacia un modelo en el que la universidad no solo forme a futuros profesionales en PRL, sino que también participe activamente en la actualización de los entornos laborales, garantizando una respuesta ajustada a las necesidades reales del tejido productivo.

En la apertura intervinieron el presidente de la CEC, Antonio Fontenla; el rector de la USC, Antonio López; el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández; el vicerrector de Planificación e Sostibilidade de la UVigo, Félix Quintero; y la gerente de la UDC, Mª Jesús Grela.

Llamamientos a una cultura preventiva

Fontenla defendió que la seguridad y salud laboral deben ser parte de la cultura de las organizaciones y no limitarse al cumplimiento normativo, destacando que la prevención es una prioridad estratégica que genera empresas más competitivas y trabajadores más protegidos.

El rector de la USC insistió en la importancia de que el conocimiento universitario sea trasladable a la mejora de las condiciones laborales, detectando ámbitos de investigación que den respuesta a las necesidades reales de la sociedad.

Por su parte, Pablo Fernández resaltó la relevancia del foro como espacio de encuentro y recordó el papel de la Xunta a través de la Estratexia de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia: Horizonte 2027 y del Instituto de Seguridade e Saúde de Galicia (ISSGA), al que calificó como un referente estatal.

En la misma línea, Félix Quintero puso en valor el papel de los servicios de prevención, mientras que Mª Jesús Grela destacó que la cultura preventiva debe entenderse como una responsabilidad compartida.

Cinco mesas redondas para debatir retos actuales

El programa incluyó cinco mesas redondas que abordaron cuestiones como la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la PRL en alumnado en prácticas, el papel de los mandos intermedios y responsables de equipos, así como otros aspectos técnicos clave.

Con esta primera edición, la Xornada Galega de PRL sienta las bases para consolidar en Compostela un espacio estable de cooperación entre universidad y empresa con el objetivo común de avanzar hacia entornos laborales más seguros y saludables.