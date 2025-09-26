Santiago se promociona en la feria turística más importante de Asia

La representante de Turismo de Santiago, junto a su homólogo de la región de HanabeConcello de Santiago

Santiago de Compostela está presente estos días en la JATA, la principal feria turística de la zona Asia-Pacífico, que se celebra del 25 al 28 de septiembre en Aichi (Japón) y que reúne a miles de profesionales del sector y más de 150.000 visitantes.

Un mercado estratégico con alto gasto medio

El mercado japonés es considerado estratégico para Compostela, ya que sus turistas registran un gasto medio diario cercano a los 500 euros por persona, según datos del IGAPE. La recuperación en octubre de 2024 de la ruta directa entre Tokio y Madrid operada por Iberia ha impulsado un fuerte crecimiento del turismo nipón en España, con especial incidencia durante 2025.

Sin embargo, la participación compostelana en la feria no se centra únicamente en Japón. Turismo de Santiago busca también consolidar su presencia en otros mercados de la región, como Corea del Sur, que se ha convertido en uno de los países con mayor peso en el Camino de Santiago. En 2024, se entregaron 8.175 Compostelas a peregrinos coreanos, lo que situó al país entre los diez primeros en número de caminantes.

Antes del inicio de la JATA, la capital gallega participó en un Workshop organizado por la Oficina Española de Turismo en Tokio, un encuentro en el que se dieron cita los principales turoperadores y agencias del país, considerado un punto clave para la promoción de Compostela en el mercado asiático.

Cooperación internacional y el Pasaporte Dual

La ciudad de Tanabe, con la que Santiago mantiene desde hace años una estrecha colaboración, cuenta también con un stand propio en la feria, centrado en la promoción conjunta de los dos Caminos Patrimonio de la Humanidad: el Kumano Kodo y el Camino de Santiago. En este espacio, Compostela dispone de un mostrador específico y se presenta uno de los grandes atractivos de la cooperación: el Pasaporte Dual, un reconocimiento que se entrega a las personas que recorren ambos itinerarios.

El número de peregrinos que completan tanto el Camino de Santiago como el Kumano Kodo está creciendo de manera notable. Hasta agosto de este año se han entregado ya 11.703 pasaportes duais, siendo los países con mayor número de participantes Japón, Taiwán, Estados Unidos, Australia y China.