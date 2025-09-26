Santiago conmemora el 50 aniversario de las últimas ejecuciones del franquismo

Paraninfo de la USCUSC

El próximo sábado 27 de septiembre, Santiago de Compostela acogerá una jornada conmemorativa bajo el título Las últimas ejecuciones de la dictadura franquista: 50 años. Hechos. Testimonios. Memoria. La cita, organizada por el comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad y el grupo de investigación HISTAGRA-CISPAC de la USC, propone un encuentro académico y cultural para recordar uno de los episodios más duros del final del franquismo.

La jornada comenzará a las 17.00 horas en el Paraninfo de la USC, con una mesa redonda en la que participarán la abogada y periodista Magda Oranich, defensora de Jon Paredes “Txiki”; el historiador Ismael Saz, catedrático de la Universitat de València; y el periodista de El País Jesús Rodríguez. La sesión estará moderada por Carmina Gustrán, comisionada para la conmemoración de los 50 años de España en libertad.

A continuación, a partir de las 19.00 horas en el cine NUMAX, se proyectarán dos películas que documentan aquellos hechos: el cortometraje Expediente (Manuel R. Coronado y Carlos Rodríguez, 1977), premiado en el Festival de San Sebastián, y el documental Septiembre del 75 (Adolfo Dufour, 2009), centrado en la lucha de la familia de José Humberto Baena por reivindicar su inocencia y mantener viva su memoria. Tras las proyecciones habrá un diálogo abierto con el público.