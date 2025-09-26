Mi cuenta

Santiago de Compostela

Santiago celebra la IV Andaina Solidaria contra el cáncer este sábado en la Alameda

Además de la caminata, habrá feria científica y zumba solidaria

Eladio Lois
Eladio Lois
26/09/2025 13:18
Imagen de archivo del evento celebrada 

Santiago de Compostela volverá a teñirse de solidaridad este sábado, 27 de septiembre, con la celebración de la IV Andaina ‘En marcha contra o cancro’, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). El evento tendrá lugar en el paseo central de la Alameda y reunirá a compostelanos y visitantes en una jornada deportiva, científica y lúdica para apoyar la lucha contra esta enfermedad.

Programa de la jornada

La recepción de invitados y la fotografía institucional están previstas para las 10.10 horas, con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y representantes de la AECC, como Ana Peinó, vicepresidenta de la junta local, y Nerea Arceo, miembro de la entidad.

La salida de la caminata tendrá lugar a las 10.30 horas, mientras que a las 11.30 horas se abrirá la feria “Ciencia para todos”, instalada en las carpas del recinto. Minutos más tarde, a las 11.35 horas, será el turno de la zumba solidaria, una de las actividades más esperadas por su carácter participativo y festivo.

Solidaridad y ciencia en el corazón de Compostela

La cita combina la dimensión deportiva de la caminata con actividades de divulgación científica y de ocio, abiertas a todas las edades. Desde la AECC destacan que esta iniciativa busca visibilizar la lucha contra el cáncer, fomentar hábitos de vida saludables y recaudar apoyos para seguir impulsando programas de investigación y acompañamiento a pacientes y familias.

