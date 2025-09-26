Santiago aprueba una propuesta para movilizar viviendas vacías a precios accesibles

Edificios del Ensanche compostelanoEladio Lois

El Pleno del Concello de Santiago ha aprobado este jueves una propuesta del Grupo Municipal Socialista destinada a dar respuesta a la grave situación de la vivienda en la ciudad, marcada por el incremento de los precios del alquiler y las dificultades de acceso que afrontan jóvenes, estudiantes, familias con ingresos medios y colectivos vulnerables.

Censo de viviendas vacías en seis meses La iniciativa contempla la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un censo actualizado de viviendas vacías, que recoja su localización, tipología y estado de conservación. Según los socialistas, Santiago cuenta actualmente con más de 6.000 inmuebles sin uso, lo que supone cerca del 11% del parque residencial.

La concejala socialista Marta Abal explicó que el objetivo es poner en marcha un programa municipal inspirado en el modelo Bizigune del Gobierno Vasco, mediante el cual la administración local actuaría como arrendataria principal. Con este sistema, el Concello garantizaría a los propietarios el cobro del alquiler y pondría las viviendas a disposición de las personas inscritas en el registro municipal de demandantes, siempre a precios asequibles.

Además, el plan incluiría ayudas a la rehabilitación y la captación de fondos de otras administraciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Una situación “alarmante” en el alquiler

En su intervención en el Pleno, Abal calificó como “alarmante” la situación del alquiler en Santiago, recalcando la importancia de poner en marcha políticas públicas ambiciosas que garanticen el acceso digno a la vivienda en el corto, medio y largo plazo.

La edil subrayó también que este programa ofrecería seguridad tanto a las familias que buscan un hogar como a los propietarios, que contarían con respaldo municipal para rehabilitar inmuebles que hoy permanecen cerrados.