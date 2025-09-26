La UIE entrega los títulos de sus programas ejecutivos a 71 profesionales en Santiago

Prticiparon el rector, Miguel Ángel Escotet; el secretario general, Pedro Otero; la coordinadora , Bettina Checcia; el coordinador corporativo, Andrés Armada; y el padrino, Antonio AgrasarAfundación

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) celebró este viernes en Santiago de Compostela la ceremonia de entrega de diplomas de sus programas de formación ejecutiva 2024-2025, en un acto que tuvo lugar en el Centro Obra Social ABANCA. En total, 71 personas recibieron su título en los programas Executive Master in Business (EMB), Executive Master in Seafood Management, Executive Program en Control de Gestión Financiera, Executive Program en Dirección de Ventas e Impact Program en Integración de la Sostenibilidad en la Gestión Empresarial.

El acto contó con la presencia del rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet; el secretario general, Pedro Otero; la coordinadora académica, Bettina Checcia; el coordinador corporativo y responsable de los programas Executive, Andrés Armada; y el padrino de la promoción, Antonio Agrasar, CEO de Plexus Tech.

Educación como compromiso ético y social

En su intervención, Escotet destacó que “fomentar y desarrollar una educación socializadora durante todas las etapas de la vida es la manera más efectiva de encontrar respuestas a los desafíos que nuestra sociedad nos presenta”. El rector subrayó la importancia de la educación como proceso cooperativo y continuo, en el que la universidad, pública o privada, tiene el compromiso de sentar las bases para afrontar los retos de cada época.

También reivindicó la necesidad de estrechar las relaciones entre universidad y empresa, reforzando la formación continua en el ámbito corporativo y promoviendo la colaboración con los sectores productivos.

El testimonio de un padrino tecnológico El empresario compostelano Antonio Agrasar Cascallar, fundador y CEO de Plexus Tech, compartió con los graduados una charla centrada en la pasión, la innovación y la formación continua como motores de crecimiento para profesionales y compañías. Agrasar fundó Plexus en el año 2000, una empresa que hoy emplea a más de 4.600 profesionales y trabaja con cerca del 80 % de las compañías del IBEX 35.

La ceremonia coincidió con el inicio del cuarto curso académico de la UIE, que este año incorpora el grado en Derecho y ya cuenta con seis titulaciones de grado entre sus campus de A Coruña y Vigo. Además, la institución ha presentado recientemente la verificación oficial del grado en Enfermería, fruto de un acuerdo con el grupo HM Hospitales, así como dos nuevos másteres universitarios: Psicología General Sanitaria y Ciberseguridad.

La UIE, promovida por ABANCA y Afundación, se define como una universidad de servicio público y gestión privada sin ánimo de lucro, que reinvierte todos sus rendimientos en la institución y en becas. En el curso 2024-2025, un 25 % de los estudiantes matriculados se benefició de ayudas al estudio.