La alcaldesa de Santiago advierte de sanciones y recortes si no se aprueba la nueva tasa de la basura

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una foto de archivoEladio Lois

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha advertido este viernes de que el coste del servicio municipal de recogida de residuos deberá asumirse independientemente de que prospere o no la nueva tasa de la basura, que fue rechazada en su votación inicial en el pleno del jueves con los votos en contra de PP y PSOE y la abstención de las concejalas no adscritas.

Además de la ordenanza fiscal de la tasa, el rechazo de populares y socialistas bloqueó también la aprobación definitiva de la ordenanza de gestión de residuos, que ya había superado un primer trámite en abril. Sanmartín recordó que ambas normativas son no solo una necesidad, sino también una obligación legal, en cumplimiento de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en vigor desde abril de 2025 y derivada de una directiva europea.

En declaraciones a los medios, la regidora realizó un “llamamiento a la responsabilidad” a los grupos de la corporación municipal, apelando a alcanzar acuerdos en un asunto en el que, aseguró, “hay mucho en juego”.

Riesgo de sanciones y ajustes presupuestarios

La alcaldesa subrayó que, sin la subida de la tasa, el Concello se verá obligado a “reducir inversiones en otras cuestiones” para cubrir el servicio. Además, advirtió de la posibilidad de sanciones por parte del Gobierno central en caso de incumplir la normativa estatal y europea. Una advertencia que ya había lanzado en el pleno el concejal de Hacienda, Manuel César, al señalar que la oposición sería “responsable de las sanciones que el Gobierno va a imponer al Ayuntamiento”.

Con la nueva ordenanza planteada, la tarifa básica se mantendría en 6,17 euros, aplicándose incrementos en cuatro tramos vinculados al valor catastral, con subidas que oscilan entre 0,80 y 3,20 euros mensuales. Según Sanmartín, el objetivo del gobierno local es alcanzar una “distribución más justa entre negocios y domicilios”.

Acuerdos positivos en el pleno

La regidora quiso también destacar los acuerdos alcanzados en el pleno, más allá del debate sobre la tasa de la basura. Entre ellos, la aprobación inicial de una modificación de las ordenanzas de ingresos públicos, que permitirá aplicar un recargo del 50% al 150% en el IBI a las viviendas vacías durante más de dos años cuando su propietario tenga cuatro o más inmuebles.

Asimismo, se incluyen bonificaciones para viviendas de promoción pública, dentro de las categorías de vivienda protegida, una medida que el gobierno local considera clave en la lucha contra la vivienda desocupada y en el fomento del alquiler asequible.