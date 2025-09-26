Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Hospital Psiquiátrico de Conxo acoge el ciclo de cine ‘Sitios’ con proyecciones y coloquios abiertos al público

La iniciativa de Barraca XXI y Fundación SGAE se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre con entrada gratuita y apoyo del Concello de Santiago

Eladio Lois
Eladio Lois
26/09/2025 18:42
La concejala de Capital Cultural, Turismo, Educación y Memoria Histórica de Santiago, Míriam Louzao, y la coordinadora de Fundación SGAE Galicia, Patricia Blanco, participaron en la presentación del ciclo
La concejala de Capital Cultural, Turismo y Memoria Histórica de Santiago, Míriam Louzao, y la coordinadora de Fundación SGAE Galicia, Patricia Blanco, participaron en la presentación del cicloCedida

Barraca XXI, el programa sociocultural de la Fundación SGAE, llevará a cabo en Santiago de Compostela el ciclo de cine ‘Sitios’, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en dos espacios del barrio de Conxo: el Hospital Psiquiátrico y el Centro Sociocultural Aurelio Aguirre. La propuesta, de entrada libre, cuenta con la subvención del Concello de Santiago y combina proyecciones con coloquios junto a cineastas, profesionales de la salud mental y especialistas en creación artística.

El proyecto busca diluir las fronteras entre el interior y el exterior del hospital a través del cine, fomentando la participación tanto de pacientes como del vecindario. Las películas seleccionadas abordan cuestiones relacionadas con la fragilidad emocional y los estereotipos sociales, ofreciendo una aproximación inclusiva al proceso creativo audiovisual.

Programación del ciclo

El ciclo comenzará el martes 30 de septiembre a las 18.00 horas en el CSC Aurelio Aguirre, con una sesión de cortometrajes firmados por Alicia Úbeda, Diana López y Lucía Estévez, seguida de un coloquio moderado por Rosa Castro con las terapeutas ocupacionales María Pais y Estefanía Castiñeira.

Las dos siguientes jornadas se celebrarán en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, también a las 18.00 horas:

  • Miércoles 1 de octubre: proyección de O corno y encuentro con su directora Jaione Camborda, acompañada por la presentadora y autora Marta Doviro.

  • Jueves 2 de octubre: proyección de Jacinto y coloquio con su director Javi Camino, el psiquiatra Ramón Area y la cineasta Ángeles Huerta.

Creación desde dentro del hospital

El lanzamiento de ‘Sitios’ se acompaña de un spot en vídeo elaborado por los talleres de audiovisual, música y teatro de Barraca XXI Santiago de Compostela, activos dentro del Hospital Psiquiátrico de Conxo. El trabajo ha sido firmado por los colectivos Tolemia Films, Los Coquitos y A Cacharrada Teatro.

