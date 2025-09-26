Bombino trae a Compostela la fuerza del desert blues tuareg

El cantante, en una foto de archivoCedida

El festival Maré recibe este viernes en Santiago de Compostela a Bombino, guitarrista y cantante tuareg de Níger, reconocido como una de las grandes voces del desert blues. El concierto tendrá lugar en la Sala Capitol a partir de las 21.30 horas, en un encuentro musical que promete ser tan hipnótico como rebelde.

Bombino mezcla los ritmos tradicionales de su pueblo con influencias de rock, reggae y blues, logrando una sonoridad poderosa y espiritual que le ha valido reconocimiento internacional. Sus canciones, interpretadas en tamasheq, hablan de libertad, identidad y resistencia, convirtiéndolo en un verdadero símbolo de la cultura tuareg en todo el mundo.

Un símbolo cultural global

A lo largo de su carrera, Bombino ha llevado la música del desierto a escenarios internacionales, siempre con un mensaje de reivindicación y orgullo por sus raíces. Su estilo, a caballo entre la tradición y la modernidad, ha sido celebrado por crítica y público como una de las expresiones más auténticas y potentes de la música africana contemporánea.