Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Bombino trae a Compostela la fuerza del desert blues tuareg

El guitarrista de Níger actuará este viernes en la Sala Capitol dentro del festival Maré

Eladio Lois
Eladio Lois
26/09/2025 06:47
El cantante, en una foto de archivo
El cantante, en una foto de archivoCedida

El festival Maré recibe este viernes en Santiago de Compostela a Bombino, guitarrista y cantante tuareg de Níger, reconocido como una de las grandes voces del desert blues. El concierto tendrá lugar en la Sala Capitol a partir de las 21.30 horas, en un encuentro musical que promete ser tan hipnótico como rebelde.

Bombino mezcla los ritmos tradicionales de su pueblo con influencias de rock, reggae y blues, logrando una sonoridad poderosa y espiritual que le ha valido reconocimiento internacional. Sus canciones, interpretadas en tamasheq, hablan de libertad, identidad y resistencia, convirtiéndolo en un verdadero símbolo de la cultura tuareg en todo el mundo.

Un símbolo cultural global

A lo largo de su carrera, Bombino ha llevado la música del desierto a escenarios internacionales, siempre con un mensaje de reivindicación y orgullo por sus raíces. Su estilo, a caballo entre la tradición y la modernidad, ha sido celebrado por crítica y público como una de las expresiones más auténticas y potentes de la música africana contemporánea.

Te puede interesar

Presentación do programa USC Emprende

USC Emprende comeza con seis centros piloto e espazos de innovación para impulsar o talento universitario
Redacción
Foto de archivo de gente mayor en Santiago

A USC impulsa un programa innovador e gratuíto para mellorar a saúde mental en maiores de 50 anos
Redacción
Imagen de archivo del Refugio de Bando

El Refugio de Bando protagoniza una de las actividades más votadas en los Presupuestos Participativos
Eladio González Lois
El equipo del Cimus responsable del estudio

Un estudio de la USC revela que el tratamiento del TDAH mejora la conducta pero puede alterar el olfato
Eladio González Lois