Bombino trae a Compostela la fuerza del desert blues tuareg
El guitarrista de Níger actuará este viernes en la Sala Capitol dentro del festival Maré
El festival Maré recibe este viernes en Santiago de Compostela a Bombino, guitarrista y cantante tuareg de Níger, reconocido como una de las grandes voces del desert blues. El concierto tendrá lugar en la Sala Capitol a partir de las 21.30 horas, en un encuentro musical que promete ser tan hipnótico como rebelde.
Bombino mezcla los ritmos tradicionales de su pueblo con influencias de rock, reggae y blues, logrando una sonoridad poderosa y espiritual que le ha valido reconocimiento internacional. Sus canciones, interpretadas en tamasheq, hablan de libertad, identidad y resistencia, convirtiéndolo en un verdadero símbolo de la cultura tuareg en todo el mundo.
Un símbolo cultural global
A lo largo de su carrera, Bombino ha llevado la música del desierto a escenarios internacionales, siempre con un mensaje de reivindicación y orgullo por sus raíces. Su estilo, a caballo entre la tradición y la modernidad, ha sido celebrado por crítica y público como una de las expresiones más auténticas y potentes de la música africana contemporánea.