Así será la Semana del Libro de Compostela

La Semana del Libro de Compostela (SELIC) celebrará su novena edición del 3 al 12 de octubre en la Praza da Quintana, donde se instalará una carpa que acogerá a más de una veintena de editoriales, librerías, bibliotecas e instituciones. El evento, promovido por la Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, se consolida como un punto de encuentro entre quienes crean libros y quienes los disfrutan. El horario será de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas los fines de semana.

Una edición centrada en la comunidad lectora

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora artística de la feria, Lorena Conde, presentaron la programación destacando el papel socializador de la literatura. Sanmartín subrayó que la SELIC “pone el foco en la comunidad lectora y en la socialización alrededor del libro”, y aprovechó la coincidencia con el Día Europeo de las Lenguas para ensalzar “la capacidad de la feria para unir lengua y literatura y situar el gallego a la misma altura que otras lenguas literarias”.

Como anticipo, el domingo 28 de septiembre tendrá lugar la actividad “Compostela le no Obradoiro, con sol, vento ou dioivo”, una invitación a leer en compañía en la plaza más emblemática de la ciudad, resignificando su uso como gran sala de lectura al aire libre. Esta propuesta intergeneracional contará con la intervención de bienvenida de la librera recientemente jubilada Lola Puerta.

Literatura de proximidad y accesible

Lorena Conde destacó que la programación contempla nuevas formas de lectura como ediciones en braille o literatura fácil, además de actividades híbridas. La feria reunirá voces diversas como Andrea Nunes Brións, Eli Ríos, Gemma Ruiz Palà, Teresa Moure, Faia Díaz, Eva Veiga o Roberto Enríquez (Bob Pop), combinando presentaciones de libros, conversaciones, talleres creativos, recitales y conciertos.

Entre los “clásicos” de la feria destaca la presentación de la obra ganadora del Premio SELIC 2025, Sarela de Marga Tojo, el sábado 4 a las 13.00 horas, en un diálogo con Quico Cadaval y presentación del editor Paco Macías. También habrá paseos literarios que recorrerán la Compostela de Lorca en el 90 aniversario de Seis poemas galegos con Henrique Alvarellos, los escenarios de Doentes de Roberto Vidal Bolaño de la mano de Teatro de Ningures, la Compostela de Wharton y Hemingway guiada por Irmás Cartoné, y los caminos de la Revolución de 1846 con el filólogo Xurxo Martínez.