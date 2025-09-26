Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así será la Semana del Libro de Compostela

La novena edición del festival ofrecerá presentaciones, paseos literarios, talleres y conciertos con entrada libre

Eladio Lois
Eladio Lois
26/09/2025 20:00
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora artística de la feria, Lorena Conde, presentaron la programación
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora artística de la feria, Lorena Conde, presentaron la programaciónConcello de Santiago

La Semana del Libro de Compostela (SELIC) celebrará su novena edición del 3 al 12 de octubre en la Praza da Quintana, donde se instalará una carpa que acogerá a más de una veintena de editoriales, librerías, bibliotecas e instituciones. El evento, promovido por la Concellería de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, se consolida como un punto de encuentro entre quienes crean libros y quienes los disfrutan. El horario será de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes y de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas los fines de semana.

Una edición centrada en la comunidad lectora

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la directora artística de la feria, Lorena Conde, presentaron la programación destacando el papel socializador de la literatura. Sanmartín subrayó que la SELIC “pone el foco en la comunidad lectora y en la socialización alrededor del libro”, y aprovechó la coincidencia con el Día Europeo de las Lenguas para ensalzar “la capacidad de la feria para unir lengua y literatura y situar el gallego a la misma altura que otras lenguas literarias”.

Como anticipo, el domingo 28 de septiembre tendrá lugar la actividad “Compostela le no Obradoiro, con sol, vento ou dioivo”, una invitación a leer en compañía en la plaza más emblemática de la ciudad, resignificando su uso como gran sala de lectura al aire libre. Esta propuesta intergeneracional contará con la intervención de bienvenida de la librera recientemente jubilada Lola Puerta.

Literatura de proximidad y accesible

Lorena Conde destacó que la programación contempla nuevas formas de lectura como ediciones en braille o literatura fácil, además de actividades híbridas. La feria reunirá voces diversas como Andrea Nunes Brións, Eli Ríos, Gemma Ruiz Palà, Teresa Moure, Faia Díaz, Eva Veiga o Roberto Enríquez (Bob Pop), combinando presentaciones de libros, conversaciones, talleres creativos, recitales y conciertos.

Faia: "A música chega onde non o fan as palabras"

Más información

Entre los “clásicos” de la feria destaca la presentación de la obra ganadora del Premio SELIC 2025, Sarela de Marga Tojo, el sábado 4 a las 13.00 horas, en un diálogo con Quico Cadaval y presentación del editor Paco Macías. También habrá paseos literarios que recorrerán la Compostela de Lorca en el 90 aniversario de Seis poemas galegos con Henrique Alvarellos, los escenarios de Doentes de Roberto Vidal Bolaño de la mano de Teatro de Ningures, la Compostela de Wharton y Hemingway guiada por Irmás Cartoné, y los caminos de la Revolución de 1846 con el filólogo Xurxo Martínez.

Un espacio diverso e inclusivo

La SELIC mantendrá su carácter gratuito y abierto, con inscripción en el mismo día para talleres y paseos. La cita contará con la participación de editoriales como Através, Hugin e Munin, Irmás Cartoné, Alvarellos, Cuarto de Inverno o Rodolfo e Priscila; librerías de referencia como Lila de Lilith, Pedreira o Numax; bibliotecas como la Ánxel Casal y la Xosé Saramago; e instituciones como el Consorcio de Santiago, la USC o el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Te puede interesar

O plantel do Estrela Vermelha

O Estrela Vermelha xoga a Supercopa de fútbol gaélico este sábado en Ourense
Eladio González Lois
La representante de Turismo de Santiago, junto a su homólogo de la región de Hanabe

Santiago se promociona en la feria turística más importante de Asia
Eladio González Lois
El acto contó con la presencia del rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet; el secretario general, Pedro Otero; la coordinadora académica, Bettina Checcia; el coordinador corporativo y responsable de los programas Executive, Andrés Armada; y el padrino de

La UIE entrega los títulos de sus programas ejecutivos a 71 profesionales en Santiago
Eladio González Lois
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, durante la visita

La Xunta anuncia la restauración del retablo mayor de la iglesia de San Fins de Sales en Vedra
Eladio González Lois