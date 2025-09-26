A Policía Local de Santiago retoma as charlas sobre ocio nocturno tras chegar a 5.500 persoas o curso pasado
O programa, dirixido a alumnado, profesorado e familias, busca promover unha convivencia responsable e segura nas noites compostelás
A Policía Local de Santiago pon en marcha unha nova edición de charlas sobre o ocio nocturno dirixidas ao alumnado de Bacharelato, Fromación Profesional e Universidade; persoal docente e nais e pais. Con estas preténdese concienciar aos mozos dos riscos asociados a este tipo de ocio e condutas incívicas máis frecuentes que acontecen polas noites.
O curso pasado estas charlas chegaron a 5.500 persoas, na súa maoiría estudantes. Segundo apuntou o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro: "Trátase de explicarlles aos máis novos cales son as sancións que contemplan as ordenanzas municipais para infraccións como beber na rúa, vociferar ou ouriñar en espazos públicos”.
Martín Camba, policía responsable do proxecto, sinalou que estas charlas comezaron no 2021 e foron ganando terreo co paso dos anos ata chegar a todos os IES de Santiago e algunhas ANPAS organizaron sesións para nais e pais. Ademais, tamén se realizaron xuntanzas coa veciñanza máis afectada polo ocio nocturno.
Que amosan estas charlas?
Nas charlas, Martín Camba aborda a normativa, as infraccións máis habituais e os riscos que van asociados ao ocio nocturno, atendendo a se producen en locais de hostalería, na vía pública ou en zonas privadas. Neste sentido, o policía local explica cuestións vinculadas ás ordenanzas municipais, pero tamén a normativa de maior rango como a Lei de prevención do consumo de bebidas alcohólicas entre menores de idade; a Lei de Saúde de Galicia ou a Lei de Protección de Seguridade Cidadá.
Para captar o interese dos mozos e mozas, principais destinatarios do programa, as charlas discorren de maneira participada e dinámica, botando man de recursos gráficos e avaliando situacións coas que a mocidade se sinte identificada. No caso das charlas dirixidas a nais e pais, dáse conta da realidade dos primeiros contactos co ocio nocturno que poden ter os mozos e mozas, e abórdanse tamén as responsabilidades nas que os proxenitores poden incorrer diante de determinadas infraccións cometidas polos seus fillos ou fillas.