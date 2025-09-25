Santiago aprueba un recargo de hasta el 150% en el IBI para viviendas vacías

Pazo de Raxoi

El Concello de Santiago ha aprobado este jueves la aplicación de una recarga de entre el 50% y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas viviendas que permanezcan vacías durante dos o más años y cuyos propietarios acumulen al menos cuatro inmuebles. La medida forma parte de la modificación de las ordenanzas reguladoras de ingresos públicos, que salió adelante con los votos del gobierno local (BNG y Compostela Aberta), el PSOE y las edilas no adscritas.

Según recoge el acuerdo, el Concello deberá elaborar un censo de viviendas desocupadas de manera permanente en Santiago, que se determinará a partir de datos como los consumos de suministros y el padrón de habitantes. Además, la modificación aprobada incluye nuevas bonificaciones para las viviendas de promoción pública, dentro de la categoría de vivienda protegida.

Apoyos y dudas sobre el alcance de la medida

La edila no adscrita Mercedes Rosón expresó su respaldo a la medida como vía para movilizar el parque de viviendas vacías, aunque advirtió de que sus efectos podrían ser limitados debido a la falta de competencias municipales en materia de vivienda, que recaen en la Xunta de Galicia.

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal subrayó que su grupo comparte la filosofía de la iniciativa y calificó de “interesantes” las modificaciones urbanísticas incluidas. Sin embargo, matizó que existe una falta de diagnóstico sobre la vivienda vacía en Santiago, lo que dificulta acotar con precisión el alcance de la medida. El PSOE ha propuesto la elaboración de un censo específico que será debatido en pleno en fechas posteriores.

Negativa del PP

En el bloque contrario, el portavoz del Partido Popular, Borja Verea, explicó que su grupo no objeta las modificaciones de carácter técnico, pero sí el gravamen a las viviendas desocupadas, al que se opusieron los 11 ediles populares.

Borja Verea en una foto de archivoPP de Santiago

Verea defendió un modelo alternativo basado en “incentivar, promocionar y bonificar”, frente a lo que considera un planteamiento punitivo del actual gobierno. Entre sus propuestas, planteó la reducción de impuestos para quienes pongan en alquiler sus inmuebles.