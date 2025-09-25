Mondra, Monoulious Dop, Wöyza e Ruxe Ruxe, no concerto solidario “Amal x Gaza” en Santiago
A cita, organizada pola Fundación Araguaney-Puente de Culturas e o Festival AMAL, celebrarase o 9 de outubro na Sala Capitol
A Fundación Araguaney-Puente de Culturas e o Festival AMAL organizarán o xoves 9 de outubro, na Sala Capitol de Santiago a segunda edición de "AMAL X GAZA. Concerto Solidario (Artistas galegas x Palestina)" dentro do programa da XXIII Semana de Cine Euroárabe AMAL. O evento é de carácter benéfico e os fondos serán destinados de forma íntegra á UNRWA (a Axencia de Nacións Unidas para as persoas refuxiadas de Palestina en Oriente Próximo).
Este evento conta coa colaboración da Cátedra USC – Araguaney para o Diálogo entre Culturas e a SGAE (Sociedade Xeral de Autores e Editores). Non obstante, o máis importante son os e as artistas que se suman de forma altruísta a esta iniciativa: Mondra, Wöyza, Ruxe Ruxe, Monoulious Dop e un grupo de danza palestino chamado Watani.
As entradas xa están á venda na páxina da Sala Capitol, cun precio de 15€ aos que lles hai que sumar os gastos de xestión. Non obstante, tamén será posible compralos na Reixa Tenda (localizada na rúa do Hórreo, nº46) e no propio despacho de billetes da Sala Capitol o día do evento a partir das 19.30 horas. As portas abrirán ás 19.45 horas e hai que destacar que está prohibida a entrada a menores de 16 anos.
Destácase que este concerto non só pretende recaudar fondos, senón sensibilizar á cidadanía galega sobre o que está a acontecer a millóns de refuxiados palestinos que, neste momento, dependen da axudea internacional. Debido a situación que se está a vivir na Franxa de Gaza, neste momento destruída e cunha población desprazada, a Fundación Araguaney advirte de que a UNRWA é a única entidade humanitaria capaz de ofrecer unha resposta sostida e constate.