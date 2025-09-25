Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario Compostela

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Mondra, Monoulious Dop, Wöyza e Ruxe Ruxe, no concerto solidario “Amal x Gaza” en Santiago

A cita, organizada pola Fundación Araguaney-Puente de Culturas e o Festival AMAL, celebrarase o 9 de outubro na Sala Capitol

Adriana Quesada
Adriana Quesada
25/09/2025 07:37
AMAL X GAZA (artistas galegxs por palestina) 2025
O concerto “Amal x Gaza” reunirá artistas galegos de primeiro nivel cun obxectivo solidario

A Fundación Araguaney-Puente de Culturas e o Festival AMAL organizarán o xoves 9 de outubro, na Sala Capitol de Santiago a segunda edición de "AMAL X GAZA. Concerto Solidario (Artistas galegas x Palestina)" dentro do programa da XXIII Semana de Cine Euroárabe AMAL. O evento é de carácter benéfico e os fondos serán destinados de forma íntegra á UNRWA (a Axencia de Nacións Unidas para as persoas refuxiadas de Palestina en Oriente Próximo). 

Este evento conta coa colaboración da Cátedra USC – Araguaney para o Diálogo entre Culturas e a SGAE (Sociedade Xeral de Autores e Editores). Non obstante, o máis importante son os e as artistas que se suman de forma altruísta a esta iniciativa: MondraWöyza, Ruxe RuxeMonoulious Dop e un grupo de danza palestino chamado Watani

As entradas xa están á venda na páxina da Sala Capitol, cun precio de 15€ aos que lles hai que sumar os gastos de xestión. Non obstante, tamén será posible compralos na Reixa Tenda (localizada na rúa do Hórreo, nº46) e no propio despacho de billetes da Sala Capitol o día do evento a partir das 19.30 horas. As portas abrirán ás 19.45 horas e hai que destacar que está prohibida a entrada a menores de 16 anos. 

Destácase que este concerto non só pretende recaudar fondos, senón sensibilizar á cidadanía galega sobre o que está a acontecer a millóns de refuxiados palestinos que, neste momento, dependen da axudea internacional. Debido a situación que se está a vivir na Franxa de Gaza, neste momento destruída e cunha población desprazada, a Fundación Araguaney advirte de que a UNRWA é a única entidade humanitaria capaz de ofrecer unha resposta sostida e constate. 

Te puede interesar

La Expo Tattoo Santiago en su edición de 2024

La Real Filharmonía de Galicia y la IV Tattoo Expo protagonizan el fin de semana en Área Central
Eladio González Lois
El decano del Colexio, Francisco Rabuñal, y la representante de Unayta, Balbina Gandará, tras la firma del acuerdo

La Avogacía de Santiago impulsa la digitalización con un convenio pionero con Unayta
Eladio González Lois
Bus urbano de Santiago de Compostela

Santiago desbloquea el pago de 3 millones en facturas del bus urbano
Agencias
Troyanos de Compostela

Los Troyanos de Compostela llevan su música a la carballeira de A Peregrina
Eladio González Lois