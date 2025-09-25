Los Troyanos de Compostela llevan su música a la carballeira de A Peregrina

Troyanos de CompostelaCedida

La agrupación Troyanos de Compostela, vinculada al Museo Casa de la Troya, ofrecerá este viernes 26 de septiembre un concierto en la carballeira de A Peregrina a las 19.00 horas. La actuación, organizada con el apoyo del Concello de Santiago y la colaboración de la Asociación de Veciños Río Sarela, marca el inicio de un proyecto con el que el grupo busca acercar la música y las canciones de la tuna compostelana a las parroquias del rural.

El director del Museo Casa de la Troya y presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, Benigno Amor, explicó que con esta iniciativa quieren “llevar nuestro repertorio, que es parte de la banda sonora de la ciudad, también a los lugares más pequeños”. Subrayó que se trata de una forma de “sacar a la calle el patrimonio inmaterial del museo” y, al mismo tiempo, animar al público a conocer de primera mano este espacio cultural compostelano.

Un repertorio ligado a Compostela

Durante el concierto sonarán piezas muy populares y estrechamente vinculadas a la ciudad como “Lela”, “Fonseca” o la “Foliada do rueiro”, incluidas en el disco Viva Galicia! A música no tempo da Casa da Troya, publicado por la agrupación en 2018.

Una agrupación con vocación divulgativa

Fundada en 2013, la agrupación de los Troyanos de Compostela surgió como un proyecto ligado al Museo Casa de la Troya con el propósito de investigar, promover y difundir la música de las tunas que se interpretaban en Santiago a finales del siglo XIX y principios del XX, en la época en que se desarrolla la novela La casa de la Troya de Alejandro Pérez Lugín.

Desde su presentación, han ofrecido actuaciones en Santiago y su entorno, así como en otras localidades de Galicia, España y Portugal, consolidándose como un referente en la recuperación y divulgación de este repertorio histórico.