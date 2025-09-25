La Real Filharmonía de Galicia y la IV Tattoo Expo protagonizan el fin de semana en Área Central

La Expo Tattoo Santiago en su edición de 2024Cedida

El Outlet Área Central de Santiago vivirá este fin de semana una intensa agenda cultural que une música clásica y arte urbano. El espacio acogerá este viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, un concierto de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), dirigida por Sebastián Zinca, en la conocida esquina amarilla del complejo.

Un día después, y hasta el domingo, el protagonismo será para la IV Tattoo Expo Santiago, que reunirá a cerca de treinta tatuadores en la esquina azul de Área Central. Los asistentes podrán ver a los artistas trabajar en directo y participar en las actividades de la convención, que incluye competiciones para premiar el mejor tatuaje del día y el mejor de la convención.

Música y tatuajes, un fin de semana de contrastes

El concierto de la Real Filharmonía de Galicia busca acercar su repertorio a nuevos públicos en un espacio poco habitual para la música sinfónica. Por su parte, la Tattoo Expo se consolida como una de las citas de referencia en Galicia para los aficionados al tatuaje, combinando exhibiciones, concursos y convivencia entre profesionales y público.

De esta forma, Área Central refuerza su papel como espacio de encuentro y dinamización cultural en Compostela, ofreciendo propuestas diversas que van desde la música clásica hasta el arte contemporáneo del tatuaje.