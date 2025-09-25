La Catedral de Santiago llevará sus tesoros al Museo Meadows de Dallas en 2027

La directora del Meadows Museum, A. Dotseth; el conselleiro de Cultura, J. López Campos; el arzobispo, F. Prieto; el decano de la UMS, S. Holland; y el director de la Fundación Catedral, D. LorenzoCatedral de Santiago

La Fundación Catedral de Santiago y el Museo Meadows de Dallas han firmado un convenio de colaboración que permitirá organizar una gran exposición de arte catedralicio en Estados Unidos con motivo del Año Santo 2027. La muestra, que se celebrará entre febrero y mayo de ese año en la ciudad texana, reunirá unas 70 piezas del Museo Catedral de Santiago que ilustran la riqueza artística y espiritual de la basílica jacobea y su papel como meta del Camino de Santiago.

Museo Meadows, en DallasCedida

El acuerdo se rubricó en la Cripta del Pórtico de la Gloria, en un acto presidido por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, acompañado por el director de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, y el director del Museo Catedral, Ramón Yzquierdo. Por parte del Meadows asistieron su directora, Amanda W. Dotseth, el decano de la Escuela de las Artes de la Southern Methodist University (SMU), Sam Holland, así como patronos y representantes de la institución, entre ellos la cónsul honoraria de España en Texas, Janet Kafka.

Obras del Mestre Mateo y otras piezas destacadas

La exposición ofrecerá al público norteamericano una selección de piezas que abarcan desde restos arqueológicos hasta esculturas, pinturas y manuscritos, todas ellas ligadas a la historia de la Catedral de Santiago. Entre las obras más relevantes figuran el San Mateo, los Caballos de los Reyes Magos y el Rey David, todas atribuidas al Mestre Mateo, autor del célebre Pórtico de la Gloria.

Caballos de los Reyes Magos, obra del Mestre MateoMuseo Catedral de Santiago

La muestra incluirá también el Tímpano de la Adoración de los Reyes Magos, el Santiago Peregrino de Iohannes Roucel, el relicario de Santiago Alfeo atribuido a Rodrigo Eans y la cruz del arzobispo Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, entre otras joyas que forman parte del legado compostelano.

Más allá de la exposición: investigación y divulgación

Además de la exhibición, el convenio contempla un simposio internacional, un ciclo de conferencias, la edición de un libro científico y diversos programas educativos en colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es acercar al público estadounidense el valor histórico y artístico de la Catedral de Santiago, así como reforzar la proyección internacional del Camino como fenómeno cultural y espiritual.

El Meadows, que este año celebra su 60 aniversario, es considerado el principal museo de arte español en Estados Unidos y cuenta con una de las colecciones más extensas fuera de España. Con esta alianza, la Catedral compostelana refuerza su posición como uno de los grandes referentes del patrimonio europeo y mundial.