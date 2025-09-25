La Avogacía de Santiago impulsa la digitalización con un convenio pionero con Unayta

El decano del Colexio, Francisco Rabuñal, y la representante de Unayta, Balbina Gandará, tras la firma del acuerdoCedida

El Colexio da Avogacía de Santiago ha firmado este jueves un convenio de colaboración con la consultora Unayta, especializada en digitalización, conservación documental y transformación digital. El objetivo es facilitar a los profesionales de la abogacía el acceso a herramientas innovadoras que optimicen la gestión de sus despachos y favorezcan la transición hacia entornos sin papel.

El acuerdo, rubricado por el decano Francisco Rabuñal y por Balbina Gandará en representación de Unayta, se convirtió además en el primer convenio firmado en el Colegio mediante firma biométrica, un gesto que simboliza el compromiso de la institución con la innovación tecnológica.

El convenio contempla la puesta en marcha de acciones formativas conjuntas y la aplicación de descuentos del 25% para los colegiados interesados en los servicios de transformación digital y consultoría documental que ofrece Unayta. Entre ellos destacan:

Digitalización de procesos administrativos, con soluciones personalizadas para optimizar la gestión documental de los despachos.

Implantación de sistemas de archivo digital y optimización de flujos de trabajo para reducir el uso de papel.

Automatización de tareas administrativas recurrentes mediante herramientas específicas.

Consultoría especializada en anonimización de datos y documentos sensibles.

. Implementación de sistemas de firma biométrica.

Además, los profesionales podrán acceder a un servicio de auditoría documental especializado, adaptado a las necesidades concretas de cada despacho.