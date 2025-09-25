La Conceller\u00eda de Xuventude organiza este s\u00e1bado en la Plaza Roja la primera de las jornadas de difusi\u00f3n del voluntariado y la adopci\u00f3n en el Refugio de Animales de Bando, una de las propuestas m\u00e1s apoyadas por la juventud en el proceso de Presupuestos Participativos. La actividad se desarrollar\u00e1 bajo el lema \u201cLa familia que se elige. Adopta\u201d y contar\u00e1 con la colaboraci\u00f3n del propio refugio y de diferentes entidades protectoras. La cita se extender\u00e1 de 10.00 a 20.00 horas e incluir\u00e1 stands en los que se explicar\u00e1 la labor del voluntariado, las claves de una tenencia responsable de animales y la importancia de concienciar para reducir el abandono. La difusi\u00f3n del voluntariado y la tenencia responsable de animales fue la tercera propuesta m\u00e1s votada en el proceso participativo de la Concejal\u00eda de Juventud. Adem\u00e1s de la jornada de este s\u00e1bado, la actividad volver\u00e1 a celebrarse en el mes de octubre, ampliando su alcance entre la ciudadan\u00eda. Con esta iniciativa, el \u00e1rea de Xuventude busca dar visibilidad al trabajo que se realiza en el Refugio de Bando, implicar a la juventud en el voluntariado y fomentar la adopci\u00f3n responsable como alternativa frente al abandono animal.