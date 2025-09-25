El exalcalde Sánchez Bugallo declara como testigo en el caso Desproi

El exalcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, en una foto de archivoConcello de Santiago

El exalcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, acudió este jueves al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital gallega para declarar como testigo en el caso Desproi, que se abrió tras la dimisión del entonces concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, por su vinculación con la empresa adjudicataria de un contrato municipal.

Bugallo, que ya no ocupa cargos públicos tras dejar su acta como senador, fue citado a las 11.45 horas por la magistrada Ana López-Suevos. Permaneció en la sala de vistas durante menos de una hora y, a la salida, rehusó hacer declaraciones a la prensa.

El origen del caso

El caso se remonta a 2021, cuando Bugallo presidía la corporación compostelana. En ese momento, José Manuel Pichel era concejal de Medio Rural y socio de Desproi Patrimonial S.L. a través de otra empresa llamada Gaia. La compañía fue contratada por el Concello para alquilar una nave en el polígono de Costa Vella, donde se trasladaron las oficinas de Medio Rural y de Parques y Jardines tras el desalojo de su antigua ubicación en la estación de autobuses.

Poco después de conocerse su relación con la empresa adjudicataria, Pichel presentó la dimisión y reconoció haber cometido un “error considerable” al no comunicar ni al alcalde ni al resto de la Xunta de Goberno Local su participación en la sociedad, aunque defendió que actuó “sin mala fe”.

Investigación judicial en curso

Actualmente, José Manuel Pichel es el único imputado en la causa, en la que se investiga si existieron irregularidades en la contratación con Desproi. La denuncia inicial fue presentada por el Partido Popular de Santiago, que puso el foco en el conjunto de la Xunta de Goberno Local, aunque finalmente la instrucción se centra en el exconcejal socialista.