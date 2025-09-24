Mi cuenta

Santiago de Compostela

Un plan innovador en Compostela convierte purín, suero lácteo y basura orgánica en gas y fertilizantes

El plan del Grupo E. Nova Enerxía S.L., con más de 137.000 euros de inversión, abre la puerta a una futura planta que evitaría cerca de 2.900 toneladas de CO₂ anuales

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 19:41
Martín Martínez, Técnico I+D+i en E.Nova Enerxía, con alumnos de la Universidad de Vigo
¿Sabías que los restos de comida de restaurantes, el suero que sobra al hacer queso o incluso el purín de las granjas pueden transformarse en energía y fertilizante? Eso es lo que ha demostrado un proyecto desarrollado en la comarca de Santiago, impulsado por el Grupo E. Nova Enerxía S.L. a través de su filial Iniciativa E. Green Power S.L.U., con el respaldo del programa InnovaPeme 2024 de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

La iniciativa, con una inversión de más de 137.000 euros, probó que esos residuos, que normalmente suponen un problema de gestión, pueden convertirse en biometano —un gas renovable— y fertilizantes naturales, generando un beneficio doble: económico y ambiental.

Un proyecto con vocación local

El plan se centró en los residuos más abundantes del entorno compostelano: el purín de vacuno de las granjas lecheras, el suero lácteo de la industria quesera y la basura orgánica de hostelería y supermercados. Los resultados confirmaron que es posible darles una segunda vida, impulsando la economía circular y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fertilizantes químicos.

Este proyecto es una muestra de que la innovación también puede nacer de la cercanía: aprovechando residuos locales, generamos beneficios para la comarca y asentamos las bases de un futuro más sostenible para la sociedad gallegaXurxo López, director ejecutivo de E. Nova Enerxía S.L.

Camino hacia una planta industrial

Este primer paso apunta más lejos: la creación de una planta industrial de tratamiento de residuos en Galicia, con capacidad para 70.000 toneladas anuales. Según las estimaciones, esta instalación permitiría evitar hasta 2.898 toneladas de CO₂ cada año, gracias a la sustitución del gas fósil por biometano.

El proyecto, en el que colaboraron Heat & Power Services, ICODA, el Grupo de Biología Ambiental de la Universidad de Vigo e Inxenia Desarrollos Tecnológicos S.L., sitúa a Compostela como un referente en innovación energética y sostenibilidad.

