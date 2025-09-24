Santiago se prepara para recibir a los mejores magos del mundo en 'Galicia Ilusiona' 2025

Los magos e ilusionistas participantes en la edición de 2024Eladio Lois

En los albores de octubre, Santiago de Compostela se dispone a dejarse hechizar. El festival Galicia Ilusiona, considerado ya el mayor evento internacional de magia en Galicia, vuelve en 2025 con un propósito claro: convertir la ciudad en un escenario de lo imposible.

El Auditorio de Galicia acogerá cinco funciones únicas los días 4 y 5 de octubre: cinco ocasiones irrepetibles en las que lo cotidiano se volverá extraordinario y lo imposible, tangible. Apenas quedan entradas, prueba del fervor con que el público compostelano ha abrazado una cita que, en tan solo cuatro ediciones, ha logrado consolidarse como uno de los grandes referentes del panorama escénico gallego y español.

La fuerza de las cifras En 2024, más de 15.000 espectadores llenaron auditorios y teatros de todo el país. Este año, la organización prevé alcanzar un total acumulado de 100.000 asistentes desde sus inicios. Se trata de un crecimiento meteórico que demuestra que la magia, lejos de ser un pasatiempo infantil, es un arte capaz de convocar multitudes y de situar a Galicia en el mapa cultural internacional.

El festival trae por primera vez a Galicia a figuras de renombre mundial. Estará Seimei, maestro coreano de la manipulación, premiado con la prestigiosa varita de oro de Monte Carlo; la Compañía Mag Edgard, reciente ganadora del FISM de Turín al mejor espectáculo mundial; el francés David Burlet, tres veces premiado como mejor malabarista de su país; y el gallego Nacho Samena, joven promesa que ya ostenta el título de campeón nacional de magia y que representará a Galicia en este escaparate internacional.

El mago Seimei, una de las grandes atracciones de esta edición de 'Galicia Ilusiona'Cedida

Como maestro de ceremonias, el Mago Murphy será el hilo conductor de las galas, desplegando su humor y elegancia para que cada número se convierta en una experiencia compartida. Compostela, escenario del ilusionismo

Murphy será el maestro de ceremoniasCedida

El viaje de Galicia Ilusiona no se limita a la capital gallega. A lo largo de octubre, recorrerá Cangas, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol, en un itinerario que acerca la magia a toda la comunidad. Para la cita compostelana, cabe recordar a los interesados en asistir que existen cinco pases: dos en la tarde y noche del sábado y otros tres a lo largo del domingo. Los detalles pueden consultarse a través de este enlace.

Las cifras, los nombres y el entusiasmo del público convierten al festival en una suerte de peregrinación contemporánea: no hacia reliquias ni altares, sino hacia un arte que, como pocos, despierta el asombro colectivo.

El arte de lo imposible

En apenas cuatro años de vida, Galicia Ilusiona ha reunido a leyendas como Arnó, Jerome Murat o Néstor Hato, consolidándose como un referente del ilusionismo en España. Cada edición es una declaración de intenciones: la magia no se esconde, no se limita a un truco; es un lenguaje universal que une generaciones y culturas en el asombro compartido.

Quedan ya pocas entradas para las funciones compostelanas y, aunque el aforo es limitado, el eco de este encuentro promete ser inmenso: por unos días, Compostela dejará de ser solo destino de peregrinos para convertirse en destino de magos.