Rober Cagiao presenta en Santiago su nueva novela ‘La dama de Anboto’

Rober Cagiao, en una foto de archivoCedida

El escritor gallego Rober Cagiao estará este jueves, 25 de septiembre, en El Corte Inglés de Santiago de Compostela para firmar ejemplares de su nueva novela, ‘La dama de Anboto’. La cita será a las 19.00 horas en la librería situada en la planta baja del centro comercial.

El libro, definido como un thriller trepidante, entremezcla asesinatos, secretos familiares y leyendas, con un trasfondo que conecta la mitología vasca y las historias rurales de Galicia y Euskadi.

Portada de 'La dama de Anboto'Cedida

Sinopsis

La sinopsis de la novela parte de la leyenda de la Mari, una misteriosa mujer que habita en la cueva de Anboto, en Euskadi, y que premia la sinceridad pero castiga la mentira. La trama se inicia cuando, en Portomarín (Lugo), aparece el cadáver de Deva Varela, desaparecida siete años atrás en Euskadi. Su caso se vincula con el de su hermana, Amalur Varela, perdida en la misma cueva hace casi tres décadas.

A partir de ahí, los inspectores Bibiana Galdós y Martín Lasarte se enfrentan a una investigación contrarreloj que los llevará de Galicia al País Vasco para desentrañar una verdad oculta durante años.

El autor

Nacido en Bañobre (Miño, A Coruña) en 1976, Rober Cagiao se diplomó en Ciencias de la Educación y compaginó durante años su faceta musical en el grupo de heavy metal Trashnos, con el que grabó dos discos, antes de dedicarse de lleno a la literatura.

Su primera novela fue ‘El guardián de las flores’, a la que siguieron numerosas publicaciones en las que combina leyendas, misterio y Galicia. En total, ha firmado ya quince libros, consolidándose como un autor que ha recorrido durante los últimos seis años buena parte del país acercando sus obras al público.