Santiago de Compostela

Más de 230 profesionales llegan a Santiago en el VIII Camino SegurLike Solidario

La iniciativa de Cojebro reúne a corredurías, aseguradoras e instituciones en Galicia y destina su recaudación a proyectos de Cáritas Diocesana

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 19:25
Fotografía tomada al término de la primera etapa de su itinerario
Fotografía tomada al término de la primera etapa de su itinerarioCedida

Más de 230 profesionales del sector asegurador participan esta semana en la VIII edición del Camino de Santiago SegurLike Solidario, que concluirá este jueves, 25 de septiembre, con la llegada de los peregrinos a la Plaza del Obradoiro. La iniciativa, promovida por Cojebro, reúne a compañías aseguradoras, corredurías, instituciones y medios de comunicación en torno a un objetivo común: la solidaridad.

Los participantes iniciaron la ruta el pasado domingo en Monforte de Lemos y han recorrido durante cinco días los últimos 100 kilómetros del Camino de Invierno, una ruta histórica elegida por los peregrinos medievales para evitar las montañas nevadas de O Cebreiro. El itinerario atraviesa los viñedos de la Ribeira Sacra y combina patrimonio, naturaleza y convivencia en grupo.

Un compromiso solidario con Cáritas

La edición de este año tiene un marcado carácter social. Cojebro donará un euro por cada kilómetro recorrido por los peregrinos, aportaciones que se destinarán a Cáritas Diocesana. En concreto, la recaudación se dedicará a reforzar su labor humanitaria global y a apoyar a los afectados por la Dana de octubre de 2024.

Cada edición del Camino de Santiago SegurLike Solidario nos recuerda que juntos llegamos más lejos y que la unión es la clave para alcanzar un fin comúnEl presidente de Cojebro, Antonio Muñoz-Olaya

Además de la ruta física, se mantiene la versión virtual de la iniciativa, que permite participar desde cualquier lugar a través de las redes sociales bajo el hashtag #CaminoSegurLikeSolidario. De este modo, tanto peregrinos presenciales como digitales comparten y siguen cada etapa, ampliando el alcance de la experiencia.

La cita, consolidada ya como un referente en el sector asegurador, anuncia también su próxima edición: la IX edición del Camino SegurLike Solidario, que tendrá lugar del 19 al 25 de septiembre de 2026.

