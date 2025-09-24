Los socialistas rechazan la subida de la tasa de basura y acusan al Concello de una gestión deficiente

Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensaPSOE de Santiago

El Grupo Municipal Socialista anunció este miércoles que votará en contra de las nuevas ordenanzas de gestión de residuos y de la tasa de basura que el gobierno local de Goretti Sanmartín llevará al Pleno de este jueves. Los socialistas califican las propuestas de “chapuza” y denuncian que la ciudad se encuentra “más sucia que nunca”.

Críticas a la falta de seguridad jurídica y diálogo

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, señaló que las ordenanzas “carecen de seguridad jurídica” y no han atendido las 47 alegaciones presentadas por entidades sociales y económicas. Además, advirtió que el Concello debe exigir a la empresa concesionaria el cumplimiento estricto del contrato de limpieza: “o responsable último de que a empresa cumpra é o Goberno municipal”.

Por su parte, la concejala Marta Abal criticó que el texto de la ordenanza de prestación introduce cambios de fondo sin abrir un nuevo período de exposición pública, lo que a su juicio vulnera el principio de reserva de ley. También cuestionó la falta de diálogo con el tejido económico y denunció incoherencias en la ordenanza fiscal, como el doble coste para restaurantes frente a cafeterías, pese a ofrecer servicios similares.

La limpieza de la ciudad, en el centro del debate

Los socialistas subrayaron que la situación de la limpieza en Santiago es “insostenible”. Abal incidió en que “é evidente que a cidade está máis sucia que nunca, é evidente que os contedores non se limpan, é evidente que non se incorporou a totalidade da maquinaria”. Por ello, el grupo rechaza apoyar una subida de la tasa “cando non se está cumprindo coa prestación do servizo como mínimo que hai que esixir”.

Apoyo a otras medidas del Pleno

Aunque se oponen a la subida de la tasa de basura, los socialistas adelantaron que respaldarán el recargo del IBI a las viviendas vacías, siempre que se realice un estudio riguroso para garantizar su eficacia. Asimismo, confirmaron su voto favorable al reconocimiento extrajudicial de crédito de los gastos del transporte colectivo, por un importe cercano a los tres millones de euros.