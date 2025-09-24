Mi cuenta

Jeju Olle: un particular Camiño de Santiago en Corea do Sur

Suh Myeung-Sook, nativa da illa coreana de Jeju, realizou a ruta Xacobea no ano 2006 e cambioulle a vida. Iso motivouna a deseñar un sendeiro semellante no seu lugar de orixe

Lucía Ortigueira
24/09/2025 06:00
Jeju Olle
Jeju Olle

O Camiño de Santiago é un dos piares fundamentais da nosa cidade. Cada ano milleiros de peregrinos embárcanse por motivos diferentes nesta aventura que, ante todo, constitúe unha viaxe interior para aquel que o experimenta. Iso foi o que sentiu Suh Myeung-Sook, editora dunha revista de actualidade en Corea que pasou 36 días percorrendo a pé os 800 quilómetros do sendeiro.

Esta coreana chegou a Compostela no 2006 e durante o camiño aseverou experimentar “unha profunda curación física e emocional”, o que a impulsou a crear un percorrido semellante no seu lugar de nacemento: a illa de Jeju, en Corea do Sur. A illa de Jeju é recoñecida pola Unesco como Patrimonio Natural da Humanidade, Reserva da Biosfera e Xeoparque Mundial e goza dunha riqueza xeolóxica, ecolóxica e cultural impresionante.

Así, ao ano seguinte púxose mans á obra e deseñou unha ruta que hoxe percorre as impresionantes paisaxes da illa, acariciada polo mar, os Oreum (volcáns inactivos), prados, flores e árbores. Ao longo de 437 quilómetros divididos en 27 rutas, os camiñantes atravesan 135 aldeas locais a través de sendeiros ás veces sinuosos, dado que trataron de respectar o terreo orixinal.

As paisaxes do sendeiro
As paisaxes do sendeiro

A dez mil quilómetros

Malia que a distancia entre Compostela e a illa de Jeju supera os dez mil quilómetros, ambos sendeiros comparten a mesma filosofía: a curación, a cultura da peregrinación e o espírito comunitario. No ano 2022 a Fundación Jeju Olle firmou coa Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo o acordo ‘Sendeiros da Amizade’, grazas ao cal os camiñantes que percorran cando menos 100 quilómetros de cada camiño reciben un certificado e unha medalla conmemorativa.

Con este distintivo búscase celebrar a conexión entre dúas culturas. Desde setembro do 2022 ata maio de 2025 emitíronse 988 certificados desde Jeju, aínda que se se suman os emitidos en Santiago o número probablemente aumente moito máis.

Jung Mi é a secretaria de Jeju Olle. Logo de anos traballando na difusión do sendeiro puido corroborar as similitudes co de Santiago, entre as que destaca a parte social, xa que os camiñantes falan con descoñecidos e cos residentes locais durante o seu percorrido. Do mesmo xeito, sinala a vertente de fe de ambos os camiños: “se o Camiño de Santiago é un sendeiro que leva ao encontro con Deus, o sendeiro Olle de Jeju pode entenderse coma un camiño que permite atoparse primeiro cun mesmo antes de chegar ao divino”.

Se o Camiño de Santiago leva ao encontro con Deus, o Jeju Olle pode entenderse coma un camiño que permite atoparse primeiro cun mesmo antes de chegar ao divinoJung Mi

A maiores, ambos avogan polo fomento dunha viaxe lenta e respectuosa que valore a natureza e ás persoas, en liña cun turismo sostible. Por iso o Jeju Olle se vincula directamente co que alí coñecen coma o estilo de ‘Nolmyeong Schwimyeaong Georeumyeong’, que quere dicir camiñar, descansar e contemplar.

O sendeiro Jeju Olle caracterízase polas súas panorámicas
O sendeiro Jeju Olle caracterízase polas súas panorámicas

Ao igual que as persoas que realizan o Camiño de Santiago se denominan peregrinos, ás que camiñan polo Jeju Olle chámanse ollekún (올레꾼). Kún refírese a unha persoa que realiza unha actividade con paixón. Coa denominación ollekún preténdese designar a quen desfruta de camiñar e que a través do sendeiro Jeju Olle é quen de se atopar coa natureza, as aldeas e consigo mesmo.

Co paso dos anos hai cada vez máis persoas que se animan a percorrer o sendeiro Jeju Olle. Desde a Fundación estiman que cada ano chegan á illa arredor de 700.000 ollekún, e, desde o 2007, o número acumulado de camiñantes achégase aos 13 millóns. Como particularidade, moitos peregrinos que fixeron primeiro o Camiño de Santiago anímanse posteriormente a facer o Jeju Olle: “moitos viaxeiros que viñeron desde España comentan que descubriron un encanto moi distinto e único. Séntense especialmente atraídos pola natureza e cultura exclusivas de Jeju, e marabíllanse ao experimentar como cada ruta revela un rostro diferente e cambiante da illa”, explica Jung Mi.

Os ollekún séntense especialmente atraídos pola natureza e cultura exclusivas de Jeju, e marabíllanse ao experimentar como cada ruta revela un rostro diferente e cambiante da illaJung Mi

As persoas que completan o sendeiro Jeju Olle reciben, como aquí se consegue a Compostela, un certificado oficial de finalización e unha medalla conmemorativa no Jeju Olle Tourist Center, e os seus nomes rexístranse no coñecido como ‘Salón da Fama’, accesible desde internet. 

Jeju olle recoñecemento numaru Diplomas de finalización de ambos os camiños no restaurante coreano Numaru, en Vista Alegre
Diplomas de finalización de ambos os camiños no restaurante coreano Numaru, en Vista Alegre

O ‘ganse’, símbolo do Jeju Olle

O ganse é o símbolo do Jeju Olle e inspírase nun cabalo nativo da illa, pequeno pero forte. Existe un dito en Corea que di: “cando nace unha persoa, mándaa a Seúl; cando nace un cabalo, mándao a Jeju’, o que salienta a importancia deste animal para a identidade de Jeju. O ganse quere representar “unha vida que avanza lentamente pero con constancia, en harmonía co ritmo da natureza”, indica Jung Mi.

Por iso Suh Myeung-Sook, a fundadora do Jeju Olle, adoptou o ganse como símbolo do sendeiro, co gallo de motivar aos ollekún a “recuperar a tranquilidade na vida, máis alá da velocidade”. Esa é a filosofía do Jeju Olle.

O ganse, símbolo do sendeiro Jeju Olle
O ganse, símbolo do sendeiro Jeju Olle

Co paso dos anos, o Jeju Olle foi medrando e hoxe xa non só fomenta o crecemento individual dos camiñantes, senón dunha comunidade en conxunto: “agora que máis de dez millón de persoas curaron corpo e mente camiñando lentamente por estes sendeiros, é hora de que camiñemos non só por un mesmo, senón por nós e connosco”.

Ante todo, desde a Fundación desexan un crecemento sostible que respecte o mantemento das rutas e no que se tezan redes de solidariedade nas que as persoas se coiden e compartan experiencias. Na actualidade continúan coas tarefas de difusión do sendeiro a través de plans de divulgación que tamén teñen presenza en Santiago. O proxecto ‘Delegación Jeju Olle en Santiago’ é un dos máis importantes, a través do cal persoas coreanas que teñen pensado percorrer o Camiño de Santiago presentan o Jeju Olle aos peregrinos que coñecen durante o seu traxecto: “cremos que a experiencia dos peregrinos non remata ao chegar a Santiago, senón que pode continuar e renovarse nun novo camiño: o sendeiro Jeju Olle”.

Coa súa propia filosofía e concepto, as persoas detrás da Fundación Jeju Olle confían firmemente en que o sendeiro “poderá manterse vivo e amado durante cen ou incluso mil anos, ao igual que o Camiño de Santiago perdurou por máis de 1200 anos”.

