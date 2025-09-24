Clara Cantore une Galicia y Latinoamérica en una residencia artística en Santiago

Clara CantoreMartin Wullich

La cantante, bajista y productora argentina Clara Cantore está realizando una residencia artística en Santiago de Compostela entre septiembre y octubre, donde trabaja en su próximo álbum, una propuesta que busca fusionar raíces latinoamericanas con la tradición gallega, la tierra de sus antepasados.

Germán Díaz y Benxamín Otero estrenan en Compostela su nuevo disco junto a la cantante india Vidya Shah Más información

Como parte de este proceso creativo, Cantore presentará una serie de conciertos en Modus Vivendi todos los jueves desde el 18 de septiembre, en formato trío junto al violinista Quim Farinha y el percusionista Carlos Freire. Cada recital será un viaje sonoro que explorará las intersecciones del folclore presentes en su nuevo trabajo, con la participación de artistas invitados locales e internacionales.

Conciertos con raíz y diálogo cultural

El concierto del 25 de septiembre se integrará en la programación del Festival Maré, consolidando el vínculo entre la música de raíces y los escenarios de referencia internacional. La residencia culminará con la Terra Jam, un espacio abierto que reunirá el diverso folclore que convive en Santiago, pensado como punto de encuentro para músicos y público.

Los conciertos tendrán lugar en Modus Vivendi (Praza de Feixó, 1), a partir de las 20.30 horas, bajo el formato de taquilla inversa, recomendado también como plan cultural en caso de lluvia.

Interior del Modus VivendiCedida

Una propuesta creativa en la ciudad histórica

Instalada en Compostela durante los últimos meses, Clara Cantore convierte su estancia en una oportunidad para profundizar en los lazos musicales entre Galicia y Latinoamérica. Su residencia artística no solo suma a la oferta cultural de la ciudad histórica, sino que refuerza la idea de turismo creativo, ofreciendo experiencias musicales íntimas y de autor que encuentran en Santiago un espacio ideal para florecer.