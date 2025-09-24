Mi cuenta

Santiago de Compostela

Así es el Pazo de Adrán: un nuevo espacio de celebraciones premium en Santiago de Compostela

El grupo SNÖ Hoteles apuesta por la recuperación de un enclave histórico con la asesoría gastronómica de la chef Lucía Freitas

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 21:35
Pazo de Adrán
Pazo de AdránCedida

El grupo SNÖ Hoteles ha anunciado la apertura del Pazo de Adrán, situado a escasos minutos de Santiago de Compostela, como un nuevo espacio destinado a eventos y experiencias exclusivas. El histórico inmueble inicia así una nueva etapa tras su recuperación, con el objetivo de posicionarse como referente en Galicia para bodas, encuentros corporativos, actos culturales e institucionales.

Un proyecto con vocación de excelencia

La dirección operativa del proyecto está encabezada por Pablo Pérez, encargado del desarrollo estratégico y de consolidar el Pazo como un espacio singular en el mapa gallego de celebraciones.

En el apartado gastronómico, la propuesta contará con la asesoría de la chef compostelana Lucía Freitas, distinguida con una Estrella Michelin, dos Soles Repsol y un Sol Sostenible, lo que refuerza el compromiso del proyecto con la calidad y el producto local.

Lucía Freitas e Cervezas 1906: unha unión pola sostibilidade

Más información

Un nuevo hito en la estrategia de SNÖ Hoteles

La incorporación del Pazo de Adrán a la oferta del grupo supone un paso más en la estrategia de expansión de SNÖ Hoteles, que busca recuperar espacios con identidad y convertirlos en destinos de experiencias a medida.

El Pazo de Adrán se presenta así como un lugar único para celebraciones y encuentros en el corazón de Galicia, combinando historia, gastronomía y un servicio integral adaptado a cada cliente.

