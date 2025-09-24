Mi cuenta

Diario Compostela

Santiago de Compostela

As Cancelas desvela las cuatro grandes aperturas que hará este otoño

Rituals, Multiópticas, Courir y Dental Star se suman a la oferta del centro comercial compostelano

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 12:02
Interior del centro comercial As Cancelas
Interior del centro comercial As CancelasCedida

El centro comercial As Cancelas, referente en Santiago de Compostela, amplía este otoño su abanico de propuestas con la llegada de cuatro nuevas firmas: Rituals, Multiópticas, Courir y Dental Star. Estas incorporaciones refuerzan la posición del complejo como espacio de referencia en moda, bienestar y servicios en la ciudad y su área de influencia.

Cuatro nuevas marcas para Compostela

Rituals abre su primer local en Santiago, con un espacio dedicado al cuidado personal, la cosmética y el hogar inspirado en tradiciones orientales.

Foto de archivo de una tienda de Rituals
Foto de archivo de una tienda de RitualsCedida

Por su parte, Multiópticas se estrena en el centro con una amplia selección de monturas graduadas y de sol, además de servicios especializados de salud visual que combinan diseño y tecnología.

La francesa Courir, especializada en sneakers y moda urbana, aterriza en Compostela con un concepto orientado al público joven, con zapatillas de primeras marcas internacionales, ropa y complementos de estilo streetwear.

En el ámbito sanitario, Dental Star incorpora a As Cancelas un servicio odontológico integral que incluye revisiones, ortodoncia e implantología, con un enfoque en la atención personalizada para toda la familia.

Un centro en constante crecimiento

Estas aperturas se suman a las recientes incorporaciones de Mango Teen, Primaprix Beauty y Starbucks, lo que consolida el liderazgo de As Cancelas como la propuesta comercial más completa de la ciudad.

Starbucks As Cancelas
Starbucks As CancelasCedida

