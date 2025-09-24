Mi cuenta

Santiago de Compostela

Alfons Cornella inaugura el curso en el Colegio Peleteiro con una conferencia sobre inteligencia artificial y curiosidad humana

El fundador de Infonomia ofrecerá este jueves una conferencia titulada 'La curiosidad humana en tiempos de máquinas inteligentes'

Eladio Lois
Eladio Lois
24/09/2025 13:04
Alfons Cornella, licenciado en Física Teórica, fundador y presidente de Infonomia
Alfons Cornella, licenciado en Física Teórica, fundador y presidente de InfonomiaColegio Peleteiro

El Colegio M. Peleteiro celebra este jueves, 25 de septiembre, el acto académico de apertura oficial del curso escolar 2025-2026. La cita tendrá lugar a las 17.10 horas en el Salón de Actos del centro y contará con la participación de alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, sus familias, el profesorado y el equipo directivo.

Una reflexión sobre la curiosidad en la era digital

El encargado de inaugurar el curso será Alfons Cornella, licenciado en Física Teórica, fundador y presidente de Infonomia y referente internacional en innovación y transformación de organizaciones. Su conferencia lleva por título La curiosidad humana en tiempos de máquinas inteligentes y pretende abrir un espacio de reflexión sobre el papel de la curiosidad como motor de aprendizaje y como valor diferencial frente al avance de la inteligencia artificial.

Cornella es también impulsor de proyectos como Institute of Next, centrado en repensar el futuro de las empresas y modelos de negocio, y Curiosity Atelier, que pone el foco en la curiosidad como ventaja competitiva. Además, ha publicado 42 libros y cientos de artículos sobre innovación, negocios y tecnología, y ha dirigido más de 120 proyectos de innovación en organizaciones de diferentes sectores.

Una cita consolidada en el centro educativo

La conferencia inaugural es ya una tradición en el Colegio Peleteiro, que cada año invita a una figura relevante de su ámbito profesional para compartir experiencias e inspirar a la comunidad educativa. Con la intervención de Cornella, el centro compostelano refuerza su compromiso con la formación de su alumnado en un contexto de cambio constante y transformación tecnológica.

