Santiago de Compostela

Tres miradas para descubrir en Santiago dentro de Aberto 2025

La ciudad acoge exposiciones en las galerías Dupla, Luisa Pita, Metro y Trinta, con propuestas que van desde el retrato contemporáneo hasta la reflexión sobre deseo y propiedad

Eladio Lois
Eladio Lois
23/09/2025 13:33
Galería Dupla de Santiago
Galería Dupla de SantiagoCedida

El arranque de Aberto 2025 convierte a Santiago en una de las paradas imprescindibles de este gran recorrido por el arte contemporáneo gallego. En la capital, cuatro galerías de la asociación Contemporánea presentan exposiciones que se podrán visitar desde esta semana y que ofrecen un mosaico diverso de lenguajes y temáticas. A continuación, una videonoticia que explica la iniciativa:

En la galería Dupla, la muestra Cara a Cara reúne al escultor Samuel Salcedo y al pintor Sito Mújica en un enfrentamiento artístico en torno al retrato. La exposición invita a reflexionar sobre cómo la identidad puede representarse desde materiales y estilos distintos, generando un diálogo directo entre obra y espectador.

Obra de Samuel Salcedo
Obra de Samuel SalcedoCedida

Por su parte, en la galería Luisa Pita, el artista Salustiano presenta Love is Pop, un proyecto que reivindica la fuerza visual del amor y la belleza a través de composiciones cargadas de color y potencia simbólica. 

Una obra de Salustiano
Una obra de SalustianoCedida

En la galería Metro, la compostelana Montse Rego propone De hortalizas y panteras, una muestra en la que convierte los bodegones en esculturas inesperadas, jugando con las formas y el imaginario cotidiano.

Una obra de Montse Rego
Una obra de Montse RegoCedida

La programación en Santiago se completa en la galería Trinta, donde Alberto Ardid presenta Patria unifamiliar. La exposición indaga en la tensión entre el deseo y la propiedad, abriendo un debate artístico sobre los límites de la intimidad y el espacio privado. 

Una obra de Alberto Ardid
Una obra de Alberto ArdidCedida

Con estas cuatro propuestas, Aberto 2025 refuerza el papel de Santiago como uno de los epicentros del arte contemporáneo gallego, ofreciendo una oportunidad única para acercarse a la creación actual en diálogo con el contexto urbano de la ciudad.

