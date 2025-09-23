Santiago lanza un concurso internacional de ideas para transformar el Conector Central

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, durante la rueda de prensaEladio Lois

El Concello de Santiago ha presentado este martes el concurso internacional de ideas para la transformación del Conector Central, un proyecto que aspira a redefinir la movilidad y el espacio público en el corazón de la ciudad. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, encabezaron el acto, acompañados por representantes del Colegio de Arquitectos de Galicia, técnicos municipales y expertos en movilidad.

Un nuevo modelo urbano

Sanmartín defendió que este concurso supone “un novo capítulo na historia de Compostela”, con el objetivo de situar de nuevo a Santiago “na vangarda das políticas urbanas transformadoras”. La regidora insistió en la necesidad de rediseñar la movilidad para equilibrar el espacio destinado al coche con otros usos del espacio público y mejorar la habitabilidad y sostenibilidad de la ciudad.

Por su parte, Lestegás subrayó que el proyecto busca tres grandes metas: mejorar la vida cotidiana de vecinos y visitantes, garantizar la sostenibilidad ambiental en un contexto de cambio climático y cuidar la calidad del espacio público. El ámbito de actuación, de más de 45.000 metros cuadrados, conecta nodos clave como San Clemente, Santa Clara, la Porta do Camiño y la Praza de Galicia, funcionando, en palabras del concejal, “como unha cremalleira no tecido urbano compostelán”.

Acceder, pero sin atravesar

El concurso plantea que esta zona deje de ser un atajo de tránsito entre el norte y el sur de la ciudad para convertirse en un espacio público multifuncional. La consigna es clara: “acceder sí, atravesar no”, con excepción del transporte público y servicios esenciales.

Además de limitar el tráfico superfluo, la transformación incluirá la implantación de pavimentos permeables y sistemas de drenaje sostenible, el incremento de infraestructura verde con más árboles y zonas de plantación continua, y la mejora de la estética, funcionalidad y durabilidad de los materiales urbanos.

Un proceso en dos fases

El concurso se desarrollará en dos fases. En la primera, abierta hasta el 17 de noviembre, los equipos presentarán propuestas iniciales. De ellas se seleccionarán cinco, que pasarán a una segunda fase para desarrollar un anteproyecto. El ganador recibirá 50.000 euros, mientras que los cuatro accésits contarán con 30.000 euros cada uno.

El jurado estará formado por un arquitecto de prestigio designado por el Concello, representantes del COAG, la Xunta y el Colegio de Ingenieros de Caminos, así como técnicos municipales.

Apoyos y colaboración

La redacción de los pliegos ha contado con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Galicia, el arqueólogo Alejandro Parga y el ingeniero Fernando Nebot, además de basarse en documentos estratégicos como la Agenda Urbana 2030, el Plan de movilidad urbana sostenible y el Plan de accesibilidad universal.

El delegado del COAG en Santiago, Ángel Cid, calificó la iniciativa de “valiente” y necesaria para afrontar un “conflicto enquistado en el modelo urbano”. Nebot, por su parte, reivindicó que el espacio público es un derecho, al mismo nivel que la sanidad o la educación, y defendió la prioridad peatonal como principio rector de la transformación.