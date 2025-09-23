“Nas sendas da Auga”: un percorrido pola memoria líquida de Compostela
"Revelando Compostela" organiza catro andainas e unha ruta en bicicleta para descubrir os humidais e mananciais que conectan Santiago co mar
Santiago prepárase para redescubrir o seu patrimonio natural cunha nova proposta dentro do programa "Revelando Compostela". Nesta ocasión, baixo o nome de "Nas sendas da Auga", proponse percorrer unha serie de roteiros que se desenvolverán en outubro e seguen o camiño das augas da cidade cara o mar, combinando natureza, historia e cultura.
O prazo de inscrición abrirase o luns 29 de setembro, cun total de 30 prazas dispoñibles por roteiro. As persoas interesadas poderán apuntarse de forma presencial na Casa das Asociacións de Cornes ou chamando ao 981 542 350.
Camiñar e pedalear en outubro
O mes de outubro virá cargado de oportunidades para explorar a contorna. Haberá catro andainas duns 10 quilómetros e un roteiro en bicicleta de 20 quilómetros.
Os dous primeiros roteiros terán como referencia a ría da Estrela. Así, o 4 de outubro a andaina percorrerá o val da Grixoa, con saída desde o centro sociocultural da parroquia; e o día 9, o percorrido será polo coto do Son, con saída desde o local sociocultural da Gracia.
As seguintes propostas do “Revelando Compostela” toman como referencia a ría de Arousa. Serán dous roteiros: o 18 de outubro con saída desde o local sociocultural de Bando polo monte de Godos e os mananciais da Ulla; e o día 23 con saída desde o local sociocultural Casa Agraria de Meixonfrío, e cun percorrido polos humidais dos Montes de Vite.
Estas propostas complétanse cun roteiro en bicicleta que terá lugar o día 12 de outubro polos montes da cidade, con saída desde o local sociocultural de Aríns e chegada ao local sociocultural da Casa Agraria.