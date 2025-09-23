Muere un ciclista de 78 años tras chocar con un vehículo en el Campus Sur de Santiago

Ambulancia en el centro de Santiago de Compostela (archivo)Eladio Lois

Un hombre de 78 años perdió la vida este martes tras sufrir una colisión con un vehículo mientras circulaba en bicicleta por la avenida Mestra Victoria Míguez, en el entorno del Campus Sur de Santiago de Compostela.

Según informó el 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las 12.15 horas. El Servizo de Urxencias Sanitarias-061 alertó en ese momento de la gravedad de las lesiones sufridas por el ciclista, lo que motivó la movilización de varios equipos de emergencias.

Al lugar se desplazaron los Bomberos de Santiago, agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil, tras ser avisados por la central de emergencias. Pese a la intervención de los servicios sanitarios, el hombre finalmente falleció a causa del accidente.

Fuentes municipales han señalado que, por ahora, se desconocen las circunstancias exactas de la colisión. El ciclista fallecido circulaba acompañado por otra persona, que también iba en bicicleta y que resultó ilesa.

El suceso mantiene abierta la investigación para esclarecer cómo se produjo el impacto en este punto de la ciudad.